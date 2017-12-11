(Görüntülü Haber) Bıçaklanarak öldürüldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de Ahmet Arı (24), bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Mehmet Emre K. gözaltına alındı. Olay, Merkez Burhan Mahallesi Hanlar Sokak’ta tek katlı evde sabaha karşı meydana geldi. Kavga sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, Ahmet Arı\'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi Ahmet Arı\'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan inceleme ardından Arı\'nın cenazesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili katil şüphelisi olarak Mehmet Emre K. gözaltına alınarak soruşturma başlattı.