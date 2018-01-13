(Görüntülü Haber) Bıçakladıkları adamın sağlık durumunu takip etmişler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2\'si çocuk 10 kişinin, alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada öldürdükleri 39 yaşındaki Hüseyin Fahri Temir \'i ve ağır yaraladıkları 37 yaşındaki Bahri Soncu\'nun sağlık durumlarını hasteneden takip ettikleri ortaya çıktı.



Olay, 29 Aralık 2017 tarihinde saat 23.40 sularında merkez Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bbaraj gölü kıyısında alkol alıp, balık tutan 2\'si çocuk 10 kişi, az ileride yine alkol alan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir\'i ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda akraba olan; Sedat A. (20), Yasin A. (21), Emre A. (21), Muhammet A. (23), İbrahim A. (27), S.A. (16) ile birlikte, Mamut T. (20), Serhat Ç. (19), Abdurrahman S. (22) ve M.M.Y (16), Temir ve Soncu\'yu bıçak ve sopayla ağır yaralayıp kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soncu\'nun yoğun bakım servisinde tedavisi devam ettiği sırada, 10 yerinden bıçaklanan ve başından sopayla yaralanan Temir, 31 Aralık günü kurtarılamadı.



SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETTİLER



Cinayet zanlıları, ağır yaraladıkları Temir ve Soncu\'nun sağlık durumlarını takip ettikleri ortaya çıktı. Temir\'in ölmesi üzerine Muhammet A. ve İbrahim A. olaydan sonra kaçtıkları minibüsle Ankara\'ya gitti. Polis bu arada tedavi edilen Soncu\'nun ifadesini aldı. Kavga anında çok sarhoş olduğunu, hiçbirşey hatırlamadığını belirten Soncu, herşeyin ani geliştiğini söyledi.



153 KAMERA KAYDI İZLENDİ



Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, baraj gölü kıyısındaki görgü tanıklarının ifadesini aldı. Şüphelilerin siyah bir minibüs ve motosikletle kaçtığını belirleyen polis, güvenlik kamera kayıtları üzerinde yoğunlaştı. 153 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, zanlıların cinayetin hemen ardından siyah bir minibüse bindiklerini ve 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi\'ndeki evlerine gittiğini tespit etti.



Bölgede araştırma yapan polisler ayrıca. zanlıların tedirgin hallerinden şüphelendi. Son olarak, 01 YS 253 plakalı minibüsün Temir\'in ölmesinin hemen ardından Ankara\'ya gittiğini de PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öğrenen polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti.



Aynı mahallede gözaltına alınan 2\'si çocuk 10 kişi, emniyete getirildi. Burada sorgulanan zanlılar, olay sırasında bıçağı ve sopayı kimin kullandıklarını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.