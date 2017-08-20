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(Görüntülü Haber) Bıçakçılar Çarşısı'nda çark sesleri duyulmaya başladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KURBAN Bayramı'na kısa süre kala Kayseri'deki Bıçakçılar Çarşısı'nda bileme makinelerinin çark sesleri duyulmaya başladı

20 Ağustos 2017 15:03

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KURBAN Bayramı\'na kısa süre kala Kayseri\'deki Bıçakçılar Çarşısı\'nda bileme makinelerinin çark sesleri duyulmaya başladı. Kurban Bayramı\'na 10 gün kala Melikgazi İlçesi Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan Bıçakçılar Çarşısı\'nda hareketli günler başladı. Kurban bıçaklarını biletmek için Bıçakçılar Çarşısı\'nın yolunu tutanlar, bıçaklarını çarşı esnafına getirdi. Bıçakçı Ömer Navruz, \"Kurban Bayramı\'na kısa bir süre kala, vatandaşlarımız bıçaklarını biletmek için gelmeye başladı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bıçak biletmelerini son günlere bırakmasınlar\" dedi. Son dönemlerde anahtarcı, manavların kurduğu tezgah ile bıçak bileme işi yaptığına dikkat çeken Navruz, \"Herkes bildiği işi yapsın. Konusunda uzman olmayan kişilerin yaptığı bıçak bileme, kurbanlık hayvana zarar verir. Bu yıl bıçak bileyleme ücretini geçen yılla aynı tutarak bıçak başı 2 TL yaptık\" diye konuştu. Kurban Bayramı\'nda kemiklerin parçalanması için et testeresi getirdiklerini söyleyen bıçakçı ustası Ömer Navruz, \"Et parçalamak insanlar için başlı başına sorun idi. Bu nedenle çeşitli yaralanmalar oluyordu. Tüm bu sorunlara engel olmak, satır, balta ve nacak yaralanmalarının olmaması için et testeresi satıyoruz. Fiyatı da 350 TL\" dedi.

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