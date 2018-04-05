(Görüntülü Haber) Biber Expo'nun gözdesi 'biberli baklava'

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de düzenlenen Biber Expo Tarım Fuarı yoğun ilgi gördü. İçine tatlı ve acı biber konularak yapılan \'biberli baklava\' ve \'dolmalık biber tatlısı\' fuarın gözdesi oldu. Akdeniz Belediyesi tarafından, kentin biber üretimindeki lideri olan Adanalıoğlu Mahallesi\'nde açılan fuara Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, milletvekilleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Biber çeşitlerinin tanıtıldığı fuarda en çok ilgiyi, Metin Zayıf tarafından yapılan biberli tatlılar gördü. Ziyaretçiler biberli tatlıları farklı ve çok lezzetli bulduklarını söyledi. Baklavayı, fıstık ve ceviz yerine biberle yapan Metin Zayıf, \"İlk önce deneyip kendimiz tattık. Birkaç denemeden sonra gerçek lezzete ulaştık. Biberli baklava ilk defa yapılıyor. Bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama çok lezzetli oldu. Herkes çok beğendi. Bu baklavanın içerisinde biber var. Genelde tatlı biber koyuyoruz. Bazıları acı biber istiyor, onlara özel yapıyoruz. Biber dolmasının içerisinde ise ceviz, irmik, şeker, mahlep ve tarçın var. Bu tatlıyı yaygınlaştıracağız\" dedi. Açılışta konuşan Vali Su ise biberin dünyada önemli bir meta olduğunu ifade ederek, \"Dünyada yaklaşık 34 milyon ton biber üretiliyor. En çok üreten ülke ise Çin. Türkiye 2 milyon 600 binin üzerinde biber üretimi yapıyor. Bunun yaklaşık 300 bin tonunu da Mersin\'de gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde biber ekimi gerçekleşiyor. Bunun 25 bin dönümü de Akdeniz ilçemizde. Üretimde önemli noktadayız\" diye konuştu. Mersin\'in, Antalya\'dan sonra yeşil biber üretiminde Türkiye ikincisi olduğunu kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk ise \"Akdeniz ilçemiz Mersin\'deki üretimde, yaklaşık yüzde 60 payla birinci sırada. Akdeniz ilçesi olarak Türkiye\'de biber üretiminin yüzde 7\'sini karşılıyoruz. Temel amacımız bu üretim potansiyelini bölgeye tanıtmak. Adanalıoğlu ve Kazanlı bölgesinde yaklaşık 14 bin hektar alanda 80 bin ton biber üretiliyor. O yüzden burayı tercih ettik. Amacımız tanıtım ve bunun yanı sıra biber üretimindeki yenilikleri, gelişmeleri ürecilerimizle buluşturmak\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi. En fazla zamanı tatlı standına ayıran protokol üyeleri, biberle yapılan tatlıların tadına baktı.