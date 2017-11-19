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Dünya

(Görüntülü Haber) Beyrut'ta yer alan Meryem Ana Kilisesi turistlerden rağbet görüyor

İrfan Sapmaz / Beyrut 19 Kasım, (DHA) - Lübnan başbakanlığı görevinden güvenlik nedeni ile istifa eden Saad Hariri'nin Riyad'tan Paris'e geçmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden Beyrut'a dönmesi beklenirken, turistler ise ülkedeki ziyaretlerine devam

19 Kasım 2017 18:41

İrfan Sapmaz / Beyrut 19 Kasım, (DHA) - Lübnan başbakanlığı görevinden güvenlik nedeni ile istifa eden Saad Hariri\'nin Riyad\'tan Paris\'e geçmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden Beyrut\'a dönmesi beklenirken, turistler ise ülkedeki ziyaretlerine devam ediyor. Beyrut\'un en muhteşem tepelerinden birisinde yer alan dünyaca ünlü Meryem Ana kilisesinin arazisi aynı zamanda Beyrut\'u tepeden seyretmek isteyenlerin ana tercihlerinden birisi. Jounyeh koyuna hakim, Harissa Tepesinde yer Alan Meryem Ana kilisesi, ülkenin zengin ailelerinden Süleyman Yakup tarafindan 1904 yılında yapılmış olup, daha sonradan arazisiyle birlikte patriyarkal otoriteye devredilmiş. Deniz seviyesinden yaklaşık 650 metre yüksekte olan bu kilise sadece Hristiyan toplum tarafından değil dünyanin her yerinden gelen turistler tarafından da rağbet görüyor. Brezilyada yasayan bir Lübnanli is adamı tarafından ise 13.5 ton bronz kullanılarak yapılan, 8.5 metre yükseklikte ve beş metre çapında olan Meryem Ana heykeli, bu kiliseye hediye edilmiş saflığın ve temizliğin rengi olan beyaza boyanarak bugünkü yerine konulmuş. Vatikan içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Harissa Meryem Ana Klisesi 1997 yılında ise Papa John Paul tarafından görkemli bir törenle ziyaret edildi ve büyük bir ayine ev sahipliği yaptı. Beyruta yaklaşık 30 km uzakta olan Meryem Ana kilisesine hem sahilden teleferikle hemde karayolu ile ulaşmak mümkün. Özellikle Beyrut\'u tepeden ziyaret etmek isteyenler teleferikle hemen sahilden kilisenin bulunduğu tepeye yolculuk yapıyor.

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