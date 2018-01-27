(Görüntülü Haber) BEYOĞLU'NDA YANGINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Beyoğlu\'nda bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangından habersiz evde uyuyan kadın komşuların uyarısıyla uyanarak cama çıktı. Camdan bakan kadın komşularının \'dışarı çık\' çağrısına \'evde soba yanıyor ama\' diye karşılık verdi. Kadı Mehmet Mahallesi Muhip sokakta bir binanın çatısında saat 11:00 sıralarında yangın çıktı. KOMŞULARI UYARDI, İLGİNÇ DİYALOGLAR YAŞANDI Panikle itfaiyenin gelmesini bekleyen vatandaşlar çatı katındaki evinde uyuyan kadını, kapısına vurarak uyandırdı. Uykudan kalkıp cama çıkan kadın ve komşuları arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Camdan bakan kadına komşuları \"Kızım çıksana evden, kızım yanıyorsunuz\" diye seslendi. Kadın ise kendisini uyaranlara \"Soba yanıyor ama\" diye cevap verdi. Kafasını kaldırıp alevleri gören kadın dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikada söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor Görüntü Dökümü: ---------------- -Alevli yangın -Uykudan kalkıp cama çıkan kadın -Camdaki kadın ve komşuları arasında yaşanan diyaloglar -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi -Genel ve detay görüntüler