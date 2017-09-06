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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

İhsan YALÇIN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele g

06 Eylül 2017 19:31

İhsan YALÇIN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu\'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyon bölgesinde polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi. DİDİK DİDİK ARADILAR Polis ekipleri baskın yapılan evlerde didik didik arama yaptı. Hacı Mehmet Efendi Mahallesi Şeyh Veli Sokak\'taki operasyon düzenlenen adresde bir miktar kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskın yapılan diğer adreslerde de uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlarda 1\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

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