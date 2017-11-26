(Görüntülü Haber) BEYOĞLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Beyoğlu\'nda taksi otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Dinç\'in kullandığı taksi, ışıklardan dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan taksi sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. Cemal Dinç ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. IŞIK İHLALİ İDDİASI... Kazanın görgü tanığı Harutyun Erçömlek, \"Beyaz araç yeşil ışıkta geçerken, taksi kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptı. Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Olay yerinden görüntü -Kaza yapan araçlar -Ambulanstaki yaralı -Görgü tanığının olayı anlatması -Genel ve detyalar