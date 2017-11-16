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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda terör operasyonu: Korkuluklar kesildi, duvarlar balyozla kırıldı

Operasyon polis kameralarına böyle yansıdı

16 Kasım 2017 19:15

Operasyon polis kameralarına böyle yansıdı. Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul DHA İstanbul polisi, bu sabah Beyoğlu\'nda terör operasyonu gerçekleştirdi. Balyozlarla duvarların kırıldığı, pencerelerdeki demir korkulukların kesildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C\'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Beyoğlu\'nda, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Polis, Gençlik Federasyonu binasına girebilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler karşılarına çıkan çelik kapıları ve pencere korkuluklarını özel aletlerle kesip; balyozlarla duvarları deldikten sonra içeriye girdi. Adreste yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan H.İ. ve R.K.\'nin, bugünkü Berkin Elvan davası için adliyede toplanacak grupları provoke edeceği öne sürüldü. Hareketli anlara sahne olan operasyon polis kameralarına da yansıdı.

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