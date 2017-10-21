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(Görüntülü Haber) BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir duvar dibine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi

21 Ekim 2017 01:35

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir duvar dibine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının açtığı çantadan elbise çıktı.

Meşrutiyet caddesi bir duvar dibinde sırt çantası gören kişilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Dibinde çanta bırakılan duvarın İngiliz Konsolosluk binasının arka tarafı olması nedeniyle polis alarma geçti. Uzman ekip istendi. Bir yandan ekipler şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı elbiselerini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Çantadan elbiseler çıktı. Çantanın kime ait olduğu belirlenemedi.

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