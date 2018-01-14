(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda silahlı kavgada taksiye 6 mermi isabet etti

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA Beyoğlu\'nda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yoldan geçen bir taksiye 6 mermi isabet etti. Olay, sabah saatlerinde Refik Saydam Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anda bir kişi belindeki tabancayı çıkarıp kavga ettiği kişilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar bu sırada caddede seyir halindeki bir taksiye isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kavganın tarafları kayıplara karıştı. Aracına 6 mermi isabet eden taksi sürücüsü Rahim Kartal durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunup delil toplayan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.