(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda, çöken tavanın altında kalan kişi öldü (3)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda 3 katlı metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Çevredeki vatandaşların içeride bir kişinin olduğu iddiası üzerine itfaiye ekipleri enkaz altında kalan kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Emek Yemez Mahallesi Yolcuzade Sokak\'ta bulunan 3 katlı metruk binanın 3. kat tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine içeride Natık Kerim adında bir evsizin kaldığını bildirdi. Ekipler, hemen binanın zeminine çöken toprak ve moloz parçaları arasında Kerim\'i aramaya başladı.



Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri de, yıkılma tehlikesine karşı bina çevresinde güvenlik şeridi çekip meraklı vatandaşları uzaklaştırdı.



Natık Kerim\'in arkadaşı olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazıları Kerim\'e cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Natık Kerim\'in çalan cep telefonuna cevap veren olmayınca enkaz altında kaldığı ihtimali arttı.



Görgü tanığı Cüneyt Hasan Keleş, \"Ben aşağıdaydım. Pat diye bir ses çıktı. Buraya koşarak geldim. Tanıdık esnaflar \'Babacan içeride kaldı\' dedi. Babacan burada yaşıyordu. Kimseye zararı yoktu. Garibanın tekiydi. Şuan kendisine ulaşamıyorum. Evin sol tarafı yukarıdan aşağıya çöküyor. Kendisine de söyledim, \'sana yer ayarlayayım\' dedim. \'Yok\' dedi\' diye konuştu.



Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Natık Kerim\'e enkaz altında ulaşıldı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Kerim\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Natık Kerim\'in cenazesi ambulans ile Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.