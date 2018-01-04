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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Gümüşsuyu Mahallesi Ülker Sokaktaki bir binada oturan polis memuru Murat Esin (30) evinde ölü bulundu

04 Ocak 2018 15:53

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Gümüşsuyu Mahallesi Ülker Sokaktaki bir binada oturan polis memuru Murat Esin (30) evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gelerek evde incelemelerde bulundu. Esin\'in Güven Timleri Şube Müdürlüğü\'nde görevli olduğu öğrenildi. Esin\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ev sahibi İbrahim Karataş gazetecilerin soruları üzerine, kiracısı olan polis memurunun kalp krizinden öldüğünün söylendiğini belirterek \"Kendisine ulaşamayınca arkadaşları gelip kapıyı kırıp içeri girmişler. Ben de çok görmüyordum kendisini\" diye konuştu.

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