(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı (Gündüz Görüntüsü)

Haber-Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA



Beyoğlu\'nda 7 katlı bir otelde çıkan yangında 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı.



Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak\'ta bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir



nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3\'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





\"HEMEN İÇERİYE DALDIM\"



Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, \"Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı\" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.





\"DIŞARIDAN BAĞIRIŞ SESLERİNİ DUYDUM\"



Yangının yaşandığı sokakta bulunan bir otelde resepsiyon bölümünde çalışan Muhammet Kahyaoğlu ise \"İçeride film izliyordum. Dışarıdan bağırış sesleri duydum. Dışarı çıktığımda otel yanıyordu. Dışarıdaki insanlarda içeriye girip içeridekileri kurtardılar. Bir ağır yaralı var diğerleri de dumandan etkilenmiş. Yaralılar hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu.