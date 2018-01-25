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(Görüntülü Haber) Beyoğlu'nda "115 hamile çocuk" protestosu

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanan İHD üyesi bir grup, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde ortaya çıkan "115 hamile çocuk" skandalını protesto etti

25 Ocak 2018 18:45

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanan İHD üyesi bir grup, Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde ortaya çıkan \"115 hamile çocuk\" skandalını protesto etti.

İnsan Hakları Derneği ( İHD) İstanbul Şubesi üyesi grup, pankart açıp dövizler açtı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Bildiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 115 çocuğun hamilelik sebebiyle hastaneye başvurduğunun ortaya çıkmasının arkasından büyük bir tartışma başladı. Bu tartışma ilk başladığında sanki hastane yetkilileri bu olayın tek sorumlusuymuş gibi ve sayı sadece orada belirtilenle sınırlıymış gibi bir algı oluştu. Ancak sonrasında konuya ilişkin yapmış olduğumuz küçük bir araştırma aslında sorunun boyutunun çok daha büyük olduğunu ortaya çıkardı. Sağlık görevlilerinin sağlık mesleklerini yerine getirirken kendilerine yapılan özellikle 18 yaş altı hamilelik başvurularını yetkili mercilere bildirme yükümlülüğü var bunu Türk Ceza Kanunu\'nun 280 ve 281. maddesi düzenliyor. Yine Türk Ceza Kanunu\'nun 103. ve 104. maddesi ile Türk Medeni Kanunu\'nun 124 ve 128. maddeleri bu konuda düzenlemeler içeriyor\" denildi. Olayda ihmali olduğu öne sürülen kişilerin cezalandırılmasını isteyen grup açıklamanın ardından dağıldı

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