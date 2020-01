(Görüntülü Haber) Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \" İstanbul denilince sadece burada doğup büyüyenler İstanbulluyum diyor. İstanbul sadece sizin değil, bizim de azıcık bile olsa hakkımız var. İstanbul, Türkiye\'nin göz bebeğidir\" *Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, \" (İstiklal Caddesi yenileme çalışmaları) Esnafımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz. Ama oldu bitti. Bir ay daha inşallah...\" \"Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak. Zahmetsiz rahmet olmuyor.\" Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Grand Pera Emek Salonu\'nda düzenlenen \'Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\'nın açılışına katıldı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve TOKİ Başkanı Ergün Turan da katıldı. Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada \'şehircilik\' ve \'tarihi eserlerin korunması\' konularında yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Avrupa\'da şehir planlarının yüzlerce yıl öncesinde yerel yönetimlerin güçlenmesiyle birlikte yapıldığını Türkiye\'de ise ilk belediye kanunun ancak 1930\'larda ortaya çıktığını ve şehir planlamaların da 1930, 1940 ve 1950\'li yıllarda yapıldığını söyledi. \"KİMLİKSİZ VE SAĞLIKSIZ ŞEHİRLERE SAHİP OLMUŞUZ\" Mehmet Özhaseki, bu geç planlamaya 1950\'li yıllardan itibaren özellikle göç etkisiyle kadim medeniyetlerden kalan tarihi eserlerin büyük bir tahribata uğradığını kaydederek, \"Gecekondular oluşuyor, varoşlar ortaya çıkıyor. Bunlar karşısında hazırlık yapamıyoruz. Biraz bilgisizlikten ve belediye teşkilatlarının zayıflığından, biraz sosyolojiyi okuyamamaktan ve biraz da ideolojik davranılmasından kaynaklanıyor. 2000\'li yıllara gelindiğinde kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahip olmuşuz\" diye konuştu. Şehircilik adına oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp, yeni bir kimlik ve yeni bir ruh ile ortaya çıkmanın zorluğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, herşeye rağmen şehircilik adına yaşanan gelişmelerin de kendini ümitlendirdiğini ifade etti. \"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN NE OLDUĞUNU ANLATA ANLATA BİR HAL OLDUK\" Anadolu coğrafyası ve medeniyeti için \"açık hava müzesi\" nitelemesi yapan Özhaseki, tarihi eserler konusunda çok bilinçli olmayan bir anlayış ile bir çok tarihi eserin yok edildiğini belirterek şunları söyledi: \"Defineciler, tarihi eserlerden bir şeyler çıkacak diye her tarafı yıkıp, döküp mahvetmişler. Sonra iş bilmez belediyeciler devreye girmiş. 7 yıl başkanlığını yaptığım Tarihi Kentler Birliği\'nin çabasıyla bir tarihi bilinç, belediye başkanlarına anlatıldı. Şu an 500\'e yakın belediye başkanı üyemiz var. Emin olun, belediye başkanlarımıza tarihi ve kültürel mirasın ne olduğunu, bunların nasıl korunması gerektiğini, bunlara fonksiyon yükleyerek geleceğe nasıl taşınması gerektiğini senelerce anlata anlata bir hal olduk. Şimdi açın belediye faaliyet kararlarına bakın, eskiden \'suyu nasıl getirdik\', \'şu yolu nasıl açtık\' diye söylerlerdi. Şimdi öyle değil; tarihi eserleri nasıl koruduklarını anlatıyorlar. Bu bilinç ülkemiz için çok önemlidir.\" \"İSTANBUL SADECE SİZİN DEĞİL\" Mehmet Özhaseki, konuşmasında Beyoğlu\'nda gerçekleşen restorasyon ve yenileme çalışmalarına da değinerek çok kıymetli eserlere sahip çıkıldığını anlattı. Özhaseki, \"İstanbul denilince sadece burada doğup büyüyenler İstanbulluyum diyor. İstanbul sadece sizin değil, bizim de azıcık bile olsa hakkımız var. İstanbul, Türkiye\'nin göz bebeğidir. Buradaki projeleri yapan arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Bunu bir ticari meta olarak görmeyip sosyal sorumluluk olarak görmek en büyük değerdir. Bu yapılanların hepsi onlarca, yüzlerce sene kalacaktır\" şeklinde konuştu. DEMİRCAN YENİLENEN BEYOĞLU\'NDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise konuşmasında göreve geldiği 2004\'ten bu yana 5 bin 737 binanın restorasyon ve renovasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Demircan, \" 2 milyon 500 bin metrekare ticaret ve yaşam alanı kazandırdık. Zaman içinde değerini yitirmiş, kaderine terkedilmiş, harabe olmaya yüz tutmuş mekanlarda bugün tasarım ofisleri, sanat galerileri, restoranlar, eğlence mekanları, teknoloji firmaları ekonomi üretiyor, iş üretiyor, refah üretir hale geldi. Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Tarlabaşı ve daha onlarca projeyle yatırım, kalkınma, ilerleme Beyoğlu\'nun her köşesine yayılıyor\" dedi. İSTİKLAL CADDESİ\'NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Başkan Demircan, \"İstiklal Caddesi\'nde ticari hayat eskiden 1 iken şimdi belki 50 oldu. Ne enerjisi, ne İSKİ\'si İGDAŞ\'ı, BEDAŞ\'ı, kapasite yetmedi. Her gün elektrik kesintisi, şu kesintisi bu kesintisi... Mümkün değil, taşınabilir değil. İşlerin kötü gittiği süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyemiz\'den rica ettik ve bir değişim içinde olduk. Esnafımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz. Ama oldu bitti. Bir ay daha inşallah, Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz birşey ortaya çıkacak. Zahmetsiz rahmet olmuyor\" ifadelerini kullandı. \'BEYOĞLU BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASI\" İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, \"Türkiye\'nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu\" paneli ile devam etti. Etkinliğe, Beyoğlu\'nda önemli yenileme ve dönüşüm projelerini gerçekleştiren firmaların temsilcileri katılarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. \'Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\' bugün ve yarın çeşitli programlarla devam edecek.