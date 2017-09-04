(Görüntülü Haber) Beylikdüzü Belediyesi Nevşin Mengü, Mehmet Çağçağ, Vedat Özdemiroğlu ve Beşir Ayvazoğlu'nu "Sahaf Festivali"nde ağırladı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 4\'üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri kapsamında Beylikdüzü halkı ile bir araya gelen gazeteci Nevşin Mengü, karikatürist Mehmet Çağçağ, metin yazarı Vedat Özdemiroğlu ve gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu edebiyat ve mizah konulu sohbet gerçekleştirdi. Vatandaşlar söyleşilere yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilen söyleşilere yüzlerce vatandaş katıldı. Moderatörüğünü Pelin Batu’nun yaptığı söyleşileri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yakından takip etti. “’BİZDE HATIRAT YOK’ DERKEN ADİL OLMAK GEREKİR” Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen kitap mezatında “Türk Edebiyatı’nda Hatırat” söyleşisiyle katılımcılara bilgi veren gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu, hüküm verirken adil olmak gerektiğine vurgu yaparak, şöyle dedi: “Mektuplar ve hatırat mektupları ve bazı evraklar İstanbul tarihinde inanılmaz tahribatlara yol açan yangınlar yüzünden yok olmuştur. Bu bakımdan şimdiye kadar yazılmış olanların günümüze ulaşmamış olması çok normaldir. Dolayısıyla eski kültürümüze ulaşmak çok zordur. Süleymaniye Kütüphanesi’nde kim bilir ne eserler vardır. Bunlar zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan ‘Bizde mektuplaşma yoktu, hatırat yazılmıyordu’ gibi hükümler verirken çok dikkatli olmak lazım. Zaman zaman hatıratlar ortaya çıkıyor. Zaten hatırat bizde yeni başlayan bir şey değildir. Hatırat türünün en kadim örneklerinden biri ‘Vekayi Babur’dür ve muhteşem bir eserdir. Barbaros Hayrettin Paşa’nın hatıratı Gazavat-ı Hayrettin Paşa’dır, Mimar Sinan’ın hatıratı vardır, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi de bir hatırattır. Çünkü notlar alınmış ve sonradan yazılmıştır.” TÜRKİYE’DE MİZAH ANILARLA YOĞURULARAK ANLATILDI Çardak Altı Sohbetleri’nde sevenleriyle buluşan gazeteci Nevşin Mengü, karikatürist Mehmet Çağçağ ve metin yazarı Vedat Özdemiroğlu “Mizah Dergileri Konulu” bir söyleşi gerçekleştirdi. Anılarını ve Türkiye’deki mizah anlayışla ilgili konuşan katılımcılar, vatandaşların bol kahkahalı bir gün yaşamasını sağladı.