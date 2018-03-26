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(Görüntülü Haber) Beykoz'da kayan kamyon binaya çarptı

 Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ7da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri  kayarak  bir binanın duvarına çarptı

26 Mart 2018 20:37

 Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ7da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri  kayarak  bir binanın duvarına çarptı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak\'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü   kamyon  yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı.  Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti. Ev sahibi kadın ise “Büyük bir ses duyduk evden fırladık\" diye konuştu.

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