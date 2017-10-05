(Görüntülü Haber) Beykoz Çayır'ı bilimsel projelerle şenlendi

İstanbul, 5 Ekim DHA)- TARİHİ Beykoz Çayırı, ilçedeki öğrencilerin hazırladıkları bilimsel proje ve çalışmalarla şenlendi. Beykoz Belediyesi\'nin desteğiyle şenlik alanında kurulan bilim atölyelerinde öğrenciler, astronomi, uzay, matematik, çevre, robotik uygulamalar gibi konularda projelerini tanıttılar. Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK\'ın iştirakiyle düzenlenen Bilim Şenliği\'nde öğrenciler yeteneklerini keşfederek bilime katkı sunmaya çalıştı.\'Bilimin İzinde Hayat\' sloganıyla başlayan etkinliğe anaokulundan liseye kadar ilçedeki tüm okullardan öğrenciler geldi. \'Ekmek hayattır\' projesi ile dikkat çeken Melike Yılmaz, \'Bu proje ile ekmek bayatlamıyor 10 gün boyunca ekmeği denedik ve ekmek bayatlamadı\' dedi. Temizliğin daha kolay yapılmasını amaçlayan akıllı masa projesini anlatan Dilara Usta, \'İnsanlar masayı temizlemek için çok uğraş veriyor. Onun için sadece tek bir tuşla masa kendini temizliyor ve yorulmamış oluyoruz? diye konuşurken, Tyron X projesi ile su geçirmeyen bir kıyafet tasarlayan Yiğit Bakacak ise, \'Yağmur suları ve kirli suları geçirmiyor. Direkt montun içinden çıkıyor, fermuarlardan giyebiliyoruz ve su geçirmiyor\' ifadelerini kullandı. Alana gelen ziyaretçiler görgeç istasyonu, okçuluk, origami yolculuğu, akıl oyunları atölyelerinde bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştı. İstanbul\'da ilk olan bu proje ile bilimin yaygınlaştırılması ve bilimin hayatın her alanında var olduğunu göstermek, başta öğrenci ve gençler olmak üzere 7\'den 70\'e herkese bilimi sevdirmek ve gündelik hayatlarındaki uygulamalarla hayatlarında bilime yer açmalarını sağlamayı hedefliyor.