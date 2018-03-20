(Görüntülü Haber) Beyaz'ın kamera şakası yaptığı balmumu müzesine yoğun ilgi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ŞOVMEN Beyazıt Öztürk\'ün bir süre önce Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte kendilerini balmumu heykelmiş gibi gösterip ziyaretçilere kamera şakası yaptığı Eskişehir\'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi\'ne ilgi arttı. Ziyaretçiler Atatürk, siyasi parti liderleri, Türk ve yabancı sanatçılar ile Beyazıt Öztürk\'ün de aralarında bulunduğu balmumu heykellerin önünde fotoğraflar çektiriyor. Çoğunluğu Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan balmumu heykellerin sergilendiği \'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi\' 19 Mayıs 2013 tarihinde Eskişehir\'de açıldı. Aralarında Atatürk, Türk ve yabancı devlet adamları ile sanatçılar, cumhurbaşkanları, siyasi parti liderleri, sporcular, işadamları ve gazetecilerin de olduğu müzede 196 adet balmumu heykel bulunuyor. Müzeyi açıldığından buyana yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti. Giriş ücreti tam 12 lira, öğrenci 6 lira olan müzede elde edilen gelir, kimsesiz kızlar ile engelli çocukların eğitimi için harcanıyor. İLGİ ARTTI Müzeye olan ilgi, bir süre önce Beyazıt Öztürk\'ün oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte kendilerini balmumu heykelmiş gibi gösterip ziyaretçilere kamera şakası yapmaları, bunun da Kanal D\'deki programda yayınlanmasıyla daha da arttı. Müzeyi ziyaret edenler buradaki balmumu heykellerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazı ziyaretçiler de Beyazıt Öztürk\'ün balmumu heykeline bakıp yanında çekim yapıyor. 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi sorumlusu Nurcan Canalp, müzenin sadece Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelenlerin değil, yurtdışından gelen turistlerin de ilgisini çektiğini söyledi. Canalp şöyle konuştu: \"Burası Türkiye\'nin en büyük balmumu eserler müzesi. 196 balmumu heykelimiz var. Açıldığımız günden itibaren yaklaşık bir milyon 500 bine yakın ziyaretçiye ulaştık. Tiyatro, sinema yıldızlarımız, Hollywood\'un yıldızları bu müzede sergileniyor. Müzedeki bütün heykellerimize yoğun ilgi görüyor. Ama bir heykel var ki gerek Türkiye\'den, gerekse yurtdışından gelen turistlerin büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün heykeli. Eskişehir\'deki bu güzellikler Türkiye\'de herkesin ilgisini çekiyor. Müzedeki bütün heykeller Büyükşehir Belediye başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Yılmaz Büyükerşen bu konuda çok güzel bir incelik gösterdi ve büyükşehir belediye meclis kararı ile müzeden elde edilen geliri kimsesiz kız çocukları ve engelli çocukların eğitim giderlerine aktarılmasını sağladı.\"