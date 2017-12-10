T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Beyaz cennet'te kayak keyfi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 72 santimetreye yükseldi

10 Aralık 2017 17:08

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da kar kalınlığı 72 santimetreye yükseldi. Pistlerin açıldığı Uludağ\'da, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kayakseverlerin \'Beyaz cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da, bu yıl kayak sezonu erken açıldı. Kar kalınlığının 72 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ\'da, kayakseverler açılan pistlerde hava sıcaklıgının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesine rağmen kayak yapıyor. Uludağ\'da bulunan otellerin açılmaya başladığını söyleyen Ağaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, \"Bu yıl karın erken gelmesi ile Uludağ\'a olan ilgi bayağı arttı. Önümüzdeki hafta devam edecek kar yağışı ile zirveye olan ilgi çok daha fazla olacak. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Otellerin büyük bölümü açıldı. Kalanlar da önümüzdeki günlerde müşteri kabul edecek. Jandarmanın bu yıl pistlerde aldığı kalıcı önlemler Uludağ\'ın kalitesini çok daha artıracak\" diye konuştu. Uludağ\'da toplam 5 bin yatak kapasiteli 30\'a yakın otel ve tesis bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHAKIŞUludağPistlerinKayakseverlerinKarAğaoğlu My Mountain Hotel Genel Müdürü Murat PınarcıOtellerinKalanlarJandarmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24