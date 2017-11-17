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(Görüntülü Haber) Beton mikserinin çarptığı yaya, öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı, henüz kimliği belirlenemeyen erkek yaşamını yitirdi

17 Kasım 2017 22:09

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı, henüz kimliği belirlenemeyen erkek yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Ankara Caddesi Egemak Kavşağı’nda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 35 U 6568 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan erkek yayaya çarptı. Mikserin lastiğinin altında kalan yaya, hayatını kaybetti. Yayanın cesedi, olay yerinde yapılan incemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü E.Ç.\'yi gözaltına alan polis, kazada yaşamını yitiren kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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