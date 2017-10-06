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(Görüntülü Haber) Besni'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, kamyonetin çarptığı Hatice Akdağ, ağır yaralandı

06 Ekim 2017 13:31

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, kamyonetin çarptığı Hatice Akdağ, ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Ziya Karaoğlan yönetimindeki 16 JBM 22 plakalı kamyonetle manevra yaparken fark etmediği Hatice Akdağ\'a çarptı. Kamyonetin altında kalarak yaralanan kadın, çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akdağ\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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