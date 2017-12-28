(Görüntülü Haber) Beslediği hindileri, yılbaşı için 130 liradan satıyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN VAN,(DHA)- YILBAŞINA sayılı günler kala Van\'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen hindilere büyük talep var. 3 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 32 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kurt, organik hindileri yılbaşı için Van ve Hakkari\'de 130 liradan sattığını söyledi. Gürpınar İlçesine bağlı Gündoğan Mahallesi\'nde hindi besiciliği yaparak geçimini sağlayan Kurt, yılbaşının yaklaşması nedeniyle oldukça yoğun çalışıyor. 7 ay önce Diyarbakır\'da civciv olarak aldığı hindilerini boş ve doğal bir ortamda yetiştiren Kurt, ailesi ile birlikte hindilere özel bir itinayla bakıyor. Yılbaşının yaklaşımsı ile birlikte beslediği hindileri satmaya başladığını anlatan Kurt, ağırlıkları 8 ile 10 kilo arasında değişen hindileri 100 ile 130 liradan sattığını söyledi. Siparişlere yetiştiremediğini belirten Kurt, Yaklaşık bin hindim var. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Çocuklarımla birlikte hindi çiftliğinin hemen yanındaki evde yaşıyoruz.Güzel bir işimiz var. Bu hindi çiftliğini kendi imkanlarımızla açtık. Bu konuda devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Eğer bize destek olunursa bu işi daha da büyütmeyi düşünüyoruzdedi.