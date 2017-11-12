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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'tan Amed deplasmanında farklı başlangıç

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı 0 - Beşiktaş 5 Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) - Türkiye Kadınlar 1'inci Futbol Lig'de Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu

12 Kasım 2017 18:38

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı 0 - Beşiktaş 5 Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) - Türkiye Kadınlar 1\'inci Futbol Lig\'de Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş\'a 5-0 mağlup oldu.Kadın ve erkek taraftarların ilgi gösterdiği maçta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kayapınar ilçesinde bulunan Amedspor Talaytepe Tesisleri\'ndeki maç saat 1100\'de başladı. Çok sayıda kadın ve erkek taraftarın birlikte izlediği mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Beşiktaş, 3 gol daha kaydetti. Beşiktaş mücadeleden 5-0 galip ayrılırken siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti meşale yakarak kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Taraftar grupları -Futbolcuların sahaya çıkması -Meşale yakılması -Maç pozisyonları -Taraftarların futbolcuları çağırması -Kutlama -Genel ve detay (FOTOĞRAFLI)

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