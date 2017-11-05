(Görüntülü Haber) Beşiktaş'taki terör saldırısı davası yarın başlıyor

Haber: Özden ATİK / Kamera: İstanbul DHA İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39\'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin açılan dava yarın başlıyor. 7\'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada 4 gün boyunca görülecek. İDDİANAMEDE 263 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALIYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, şehit olan 46 kişi \"maktul\", yaralanan 263 kişi \"müşteki\", Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de “suçtan zarar gören\" sıfatıyla iddianamede yer alıyor. SALDIRIYI “TAK\" GERÇEKLEŞTİRDİ İddianamede 39\'u emniyet mensubu, 7\'si sivil toplam 46 kişinin şehit olduğu, 208\'i emniyet teşkilatı mensubu olmak üzere toplam 243 vatandaşın da yaralandığı olayın, terör örgütü PKK\'nın \'özel kuvvetler\' örgütü \"TAK\" tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. \"TAK\" isminin örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı belirtilen iddianamede, saldırıların, PKK/KCK terör örgütü üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. İLK SALDIRI BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILDI İddianamade Beşiktaş- Bursaspor futbol maçının saat 20.45 sıralarında bittiği, taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları, ancak stadyumun arka kısmında bulunan ve \"eski Beleştepe\" diye tabir edilen noktada TOMA yanında grup halinde, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamakla görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bulunan bomba yüklü 34 UG 0838 plakalı Chevrolet marka aracın patlatıldığı anlatılıyor. Patlama sonucu grup halinde bekleyen 34 emniyet mensubu ile oradan geçmekte olan araçlarının içerisindeki 7 sivil vatandaş olmak üzere toplam 41 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivil vatandaşın yaralandığı belirtiliyor. İKİNCİ PATLAMA SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİDEN İddianamede, ilk patlamadan yaklaşık 40-45 saniye sonra stadyumun diğer tarafı olan Maçka Parkı Swissotel girişi yakınında sırt çantalı bir şüphelinin hızlı adımlarla yolun karşısına geçtiğinin görülmesi üzerine şahsın saldırıyla alakası olduğunu değerlendiren 5 kolluk görevlisinin şahsı etkisiz hale getirmek için yanına yaklaştıkları, müdahale edilmeye çalışılması sırasında şahsın üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 5 kolluk görevlisinin şehit olduğu, 7 vatandaşın ise yaralandığı kaydediliyor. CESARET İLACI ALMIŞLAR İddianamede, terör örgütünün kendi internet sitesinde saldırıyı sahiplendiği ve yine saldırıda ölen örgüt mensuplarının kod adları kullanan Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarını açıklandığına da yer veriliyor. Ayrıca kamera görüntülerinden araçta bir kadının bulunduğunun tespit edildiği, ancak üçüncü eylemci olan 25-30 yaşlarındaki kadının kimliğinin belirlenemediği ifade ediliyor. Saldırıyı düzenleyen Kadri Kılınç ile Burak Yavuz\'un eylem öncesi bölgede keşif yaptıkları ve “uyuşturucu (Cesaret uyarıcı ilaçları)\" aldıkları belirtilen iddianamede eylem talimatını kadın eylemciden aldıkları kaydediliyor. CEZA İSTEMLERİ İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu şüpheliler hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme\" suçlarından toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmasıisteniyor. Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz\'ın ayrıca, \"Suç örgütüne üye olma\" ve \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçlarından toplam 9 yıl 6 aydan 25\'er yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz\'ın, \"Suç örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan\'ın, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz\'ın da iki kez \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. DAVA SİLİVRİ\'DE GÖRÜLECEK Dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada 4 gün boyunca görülecek.