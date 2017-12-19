T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta Talisca antrenmanı yarıda bıraktı

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş, Süper Lig'in 17

19 Aralık 2017 21:00

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş, Süper Lig\'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman üç ayrı takım halinde değişmeli yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. Gol yiyen takımın değiştiği çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Turuncu ve yeşil takım maçları kazanan siyah takımın sevinç pozu vermesine engel olurken, ortaya tüm takımın sevindiği renkli görüntüler çıktı. Çift kale maçlar esnasında Tolgay ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Talisca, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Talisca\'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi. Tosic ve Atiba ise salonda bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. BABEL\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI Bu arada antrenman öncesinde Siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel\'in doğum günü, kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Ryan Babel\'e mutluluklar diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Demir Grup SivassporDANAŞDHA Beşiktaş Süper LigTeknikGüneşTakımAntrenmanGolTuruncuTolgayTaliscaTosicAtibaSiyahbeyazlıBABEL DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI BuRyan BabelDoğumBabel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24