(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Hasan YILDIRIM- Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş İskelesi\'ndeki otobüs duraklarına bırakılan şüpheli çanta nedeniyle İskele Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Fünye ile patlatılan çantadan poşet çıktı.



Saat 15.30 sıralarında Beşiktaş İskele Caddesi önündeki otobüs duraklarında sahipsiz bir kadın çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çanta etrafına güvenlik şeridi çekerek Bomba İmha Uzmanına haber verdi. İskele Caddesi ise çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik nedeniyle otobüs seferleri bir süreliğine yapılamadı.



Olay yerine gelen uzman ekip, özel kıyafetini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Çevredeki vatandaşlar \"kontrollü patlama yapılacak\" şeklinde uyarıldıktan sonra patlama gerçekleştirildi. Çantadan poşetler çıktı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi.



Kapatılan cadde ise bir süre sonra araç ve yaya trafiğine açıldı.