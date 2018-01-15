(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Haber: Hakan KAYA Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL DHA Beşiktaş\'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda emekli polis memuru İsmet K., yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı. Olay Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak saat 13.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi\'nde çalıştığı öğrenilen emekli polis memuru İsmet K., ile ismi henüz bilinmeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. SOKAK İÇERİSİNDE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmet K.\'nın belinden çıkardığı silahı, sokak içerisinde çevreye ateş açması sonucu, saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silahtan çıkan mermi bir işyerinin kapısını delerek o sırada masada oturan Selahattin Himmet\'in masasına isabet etti. Selahattin Himmet şans eseri yara almazken, olayın ardından çevredeki vatandaşlar elinde silah olan İsmet K.\'yı etkisiz hale getirdi. O anlar ise iş yerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aldığı darbeler sonucunda yaralanan İsmet K.\'ya ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. İsmet K., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. “KURŞUN MASAYI DELEREK DİZİMİ SIYIRDI\" Olayın görgü tanığı Selahattin Himmet “İki kişi kavga ediyordu. Biri yürürken birisi geldi. Diğerini yıktı aşağıya ondan sonra vurmaya başladı. Alttaki de çıkardı silahı rast gele ateş etti. Kurşun dükkânın kapısından girdi, masa da oturuyordum o sırada kurşun masayı da deldi. Daha sonra dizimi de sıyırarak geçti. Kavgaya karışanlardan biri kaçtı, diğeri de zannedersem hastanede çalışan personel\" dedi.