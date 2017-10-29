(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı Negredo: "Monaco maçını kazanırsak bitirici adımı atmış olacağız"

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor maçında atan Negredo, \"Monaco, maçı bizim için çok önemli. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız\" dedi.



Beşiktaş\'ın Aytemiz Alanyaspor maçında takımının galibiyet golünü atan Negredo, uzun zamandır aradığı, beklediği golü attığını söyledi. Az süre almasına rağmen çok net pozisyonunun olmadığı maçta gol attığına değinen Negredo, golün kendisi açısından \"İyi değerlendirilmiş bir forma şansı\" olarak yorumladı. Negredo, Oğuzhan ve kaleci Tolga\'nın maçtan önce kendisine gol atacağını söylediğini ve takım arkadaşlarının dediği gibi golünü attığını anlattı.



Teknik direktör Şenol Güneş\'in direktifleri doğrultusunda takım arkadaşlarının desteğiyle en iyi şekilde oynamaya devam edeceğine değinen Negredo, takım arkadaşı Cenk\'in geçen sezonlardaki gibi gollerine devam ettiğini belirtti. Negredo, Cenk\'in golleriyle kendini ispatlamış bir oyuncu olduğunu dile getirdi.



Şampiyonlar Ligi\'nde karşılaşacakları Monaco maçı hakkında da açıklama yapan Negredo, \"Bizim için çok önemli maç. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız. Şampiyonlar Ligi\'ni çok iyi getirdik buraya kadar. Bu maçı da kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.