T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı Negredo: "Monaco maçını kazanırsak bitirici adımı atmış olacağız"

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor maçında atan Negredo, "Monaco, maçı bizim için çok önemli

29 Ekim 2017 02:33

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor maçında atan Negredo, \"Monaco, maçı bizim için çok önemli. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız\" dedi.

Beşiktaş\'ın Aytemiz Alanyaspor maçında takımının galibiyet golünü atan Negredo, uzun zamandır aradığı, beklediği golü attığını söyledi. Az süre almasına rağmen çok net pozisyonunun olmadığı maçta gol attığına değinen Negredo, golün kendisi açısından \"İyi değerlendirilmiş bir forma şansı\" olarak yorumladı. Negredo, Oğuzhan ve kaleci Tolga\'nın maçtan önce kendisine gol atacağını söylediğini ve takım arkadaşlarının dediği gibi golünü attığını anlattı.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in direktifleri doğrultusunda takım arkadaşlarının desteğiyle en iyi şekilde oynamaya devam edeceğine değinen Negredo, takım arkadaşı Cenk\'in geçen sezonlardaki gibi gollerine devam ettiğini belirtti. Negredo, Cenk\'in golleriyle kendini ispatlamış bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi\'nde karşılaşacakları Monaco maçı hakkında da açıklama yapan Negredo, \"Bizim için çok önemli maç. Kazanırsak öldürücü, bitirici adımı atmış olacağız. Şampiyonlar Ligi\'ni çok iyi getirdik buraya kadar. Bu maçı da kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşAytemiz AlanyasporNegredoKazanırsakBeşiktaş Aytemiz AlanyasporAzNegredo OğuzhanTolgaTeknikGüneşCenkNegredo CenkLigiMonacoBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24