(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği'nden Vanlı öğrencilere yardım

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN’da, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği\'nce 800 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.



İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'de bulunan Kerim Tuncer İlk ve Ortaöğretim Okulu\'nda okuyan 800 öğrenciye, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği tarafından giyim yardımı yapıldı. Öğrenciler tarafından Beşiktaş bayraklarıyla karşılanan dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla birlikte Beşiktaş marşları söyledi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen programın ardından öğrencilere hediyeleri verilirken, çocuklar, dernek üyelerine teşekkür etti.



Van’daki öğrencileri sevindirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kente geldiklerini belirten Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği Başkanı İlker Bayram, \"Güneşin doğduğu, Anadolu’nun kapılarının açıldığı, iyilik köprülerinin kurulduğu yerdeyiz. Bu güzel şehrimiz Van’a Beşiktaş Kulübü\'nün yol arkadaşlığı ile birlikte geldik. Toplum, tüm dezavantajlarına yönelik taşıdığımız sorumluluğun bir başka örneği, bugünkü buluşmamız ve yarınlarımız olan çocuklarımızla kucaklaşmamız yansıtıyor. En önemlisi Beşiktaş taraftar derneği olmamızın yanında ne mutlu ki bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece kadınlar ve çocukların yanı sıra gençler, engelliler, gazilerimiz ve yakınlarına yönelik çok sayıda adımlar attık. Biz, tüm Türkiye olarak birlikte çok güzeliz\" dedi.



Konuşmaların ardından öğrenciler için hazırlanan giyim yardımları çocuklara dağıtıldı.