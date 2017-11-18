(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ın borcu 1 Milyar 885 Milyon 855 Bin 665 TL

Tevfik Yamantürk\'ten eleştirilere \'yıldırım\'lı benzetme Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA Beşiktaş Kulübü 4. Olağan Divan Kurulu, Hilton Convention Center\'da yapılıyor. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda ilk olarak Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk söz aldı. Yamantürk; yönetimi eleştirmedikleri için özellikle sosyal medya üzerinden kendilerine yoğun eleştiriler yapılmasını anlamakta zorluklar çektiklerini ifade ederek, bu eleştirilerin sosyal medya yerine divan kürsüsünden yapılmasını istedi. Divan başkanı bu sözlerinin ardından ilginç bir benzetme içeren, \'\'Kerameti kendinden menkul bir yıldırım Beşiktaş\'ın üzerine düşerken, burada eleştiri yapmayanlar bugün burada ve çeşitli ortamlarda hiçbir somut veriye, hiçbir matematiğe dayanmadan yaptıkları eleştiriler kulübümüze yeni yıldırımlar düşmesinin altyapısını hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bizlere yönetimi eleştirmemek üzerine yapılan eleştirileri anlamakta güçlük çekiyoruz. Kurullar birbirini suçlama yeri değil, Beşiktaş\'ın sorunlarına çözüm üretme yeridir. Namuslu, çalışkan, iyi niyetli, ahlaklı insanları korkutarak bu görevlere niyetli olanları engellersek kulübümüzün üzerine yeni yıldırımlar düşer ve kulübümüz tarumar olur\'\' ifadelerini kullandı. BORÇ 1.885.855.665 TL Tevfik Yamantürk\'ten sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel ise Siyah Beyazlı kulübün mali raporlarını ve borç durumunu açıkladı. Feyyaz Tuncel\'in açıklamalarına göre Beşiktaş\'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile net borcu 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL olarak görünüyor. Divan Kurulu, başkan Fikret Orman\'ın konuşması ile devam ediyor.