(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Kesin karar verildiyse Cenk Tosun hayırlı olsun"

\"2017 yılında iyi işler yaptık\" \"Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen başarı istemiyoruz\" \"Boyko ve Aras\'ı getirseydim beklenti olacaktı\" \"Balotelli\'nin oyunculuğunu tartışmıyorum\" \"Orkan ve Mustafa\'yı isteyen takımlar var\" \"Cenk gittiği için bakılan oyuncular var\" \"Oyun olarak ilk seneden iyiyiz\" \"Biz hem Abuobakar\'ı hem Cenk\'i kazandık\" \"Gökhan, Mahrez\'i geçer dedim\" \"Bir anda yükseltip bir anda indiriyorlar\" Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA) Devre arası hazırlık kampı için Antalya\'ya giden ve buradaki ikinci çalışmasını gerçekleştiren Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Cenk Tosun\'un Everton\'a transferiyle ilgili, \"Kesin karar verildiyse Cenk Tosun hayırlı olsun\" dedi. Gazetecilerin kamptaki sayısının az olduğunu belirten Şenol Güneş, \"Üzüntü verici bir olay sizi eksik görüyoruz. Acaba bizi protesto mu ediyorlar. Türk futbolunda biz, siz, taraftar, yönetici hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Onların derdi bizim derdimiz. Onun için gündeme getirelim. Bizlik bir sıkıntı varsa, bilmek isteriz\" dedi. \"2017 YILINDA İYİ İŞLER YAPTIK\" Geçen sezon iyi işler yaptıklarını belirten Güneş, \"2017 yılında iyi işler yaptık. Acısıyla tatlısıyla geride kaldı. 2018 yılında beklentilerimiz var. Önce takımımıza bakarsak zeki, yetenekli, karakterli oyuncularımız var. Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz. Bu işte başarı bekliyoruz. Zorluklar oldu aşmaya çalıştık. Mazeret değil çözüm üretmeye çalıştık. Takım olarak ve kulüp olarak başarılar elde etmek istiyoruz. Geçmişi artık unuttuk. Dürüst olarak kendimizin ve başkalarının keyif alacağı bir iş yapmak istiyoruz. Sadece Beşiktaş taraftarlarına değil tüm taraftarlara sesleniyoruz. En son nokta, zirve neresi ise oraya gitmek için uğraşacağız. Doğru futbolcular, doğru felsefe ile birleştirdiğinizde başarının geldiğini örneklerle gösterebiliriz. Daha güzel bir yarış olmasını istiyoruz\" diye konuştu. \"TESAFÜDEN İŞ YAPIP, TESADÜFEN BAŞARI İSTEMİYORUZ\" Bazen zor zamanlardan geçeceklerini ancak üstesinden geleceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, \"Bazen bunalacağız ama hep ayakta kalacağız. Geçmişi silip yeniden başlıyoruz. Şampiyon olmak, öyle düşünmekten ve yaşamaktan geçer. En iyi giyinmeli, konuşmalı ve olmalısınız. İlkelerimiz bu bizim kaçınılmaz zorunluluklarımızdır. Güzel sonuçlar ve oyunlar bekliyorum. Yıldızlara uzaklardan bakmak yerine dağın tepesine çıkıp oradan bir yıldız alacağız. Eğitimi ve yarışmayı birlikte yapacak. Futbolcularımın özgürlüğü de olacak, sorumlulukları da. Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen başarı istemiyoruz. Sahanın sınırları içinde kalacağız. Her maça yüzde 100 kazanmak için çıkacağız. Zaman zaman olan gerginlikleri kontrol edeceğiz. Biz başkalarına kızarak, tepki göstererek değil, onları da sevdirecek bir taraftar kitlesi görmek istiyoruz. Rakiplere kesinlikle saygılı olacağız. Polemiğe değil sağduyuya ihtiyacımız var. Takım olarak beklentimiz şampiyon olmaktır. İyi futbol oynayıp şampiyon olmaktır\" ifadelerini kullandı. \"KESİN KARAR VERİLDİYSE CENK TOSUN HAYIRLI OLSUN\" Takımdan giden oyuncu olursa onların yerine takviye için konuşacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, \"Kulübün patronu ve yönetim tarzı vardır. İlk yarının son maçında söyledim. Ben buraya oyuncu almak isterim ama ekonomik koşullar var. Al al al denir 2 ay sonra sat sat denir. Her hoca en iyi oyuncuyu ister. Benim oyuncularımın ödemeleri yapılıyorsa iyi. Kulüplerin sıkıntıları var. Belki bizim daha azdır ama vardır. Burada oyuncu alamayacağımıza göre, gitmesini istemem. Oyuncunun gitmesi ekonomiktir beklenti vardır. Cenk Tosun hayırlı olsun kesin karar verildiyse. Cenk\'in önü açık. Çok yol kat etti. Oyuncuların değeri altın, çamura bulansa da altın. Her şeyi kendisi yaptı. Siz de biz de katkı sağladık. İsterdik ki burada kalsın. Niye gitsin? Alıp parayı başka yere harcayacaksak neden sattık. Aldığımız her oyuncu da uyacak değil. Santrfor ve açık oynayabilen birisi olabilir. Ekonomik olarak da uyacak bir oyuncu olabilir. Cenk çok önemli bir oyuncudur. \'Şenol Güneş Arda Turan\'ı istemiyor\' diye bir haber yapıldı. Böyle bir şey yok. Arda şu an Cenk\'in önünde. Oyuncu olarak istememezlik yok. Cenk gittiği için bir santrafor düşünüyorum. Arda\'yı, Messi\'yi aldı Beşiktaş, hayır mı diyeceğim. Burak, Arda, Selçuk bunları beğeniyorum ben. Ozan\'ı duydum üzüldüm mesela. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Biz de kaybediyoruz bazen. Bunu çok speküle etmeyelim. Gidecek oyuncu olursa, o zaman değerlendiririz. Forvete bir oyuncu alınmasında fayda var\" şeklinde konuştu. \"BOYKO VE ARAS\'I GETİRSEYDİM BEKLENTİ OLACAKTI\" Boyko ve Aras ile ilgili soruları da yanıtlayan Güneş, \"Boyko ve Aras yabancı statüsünde. Onları buraya getirseydim onlarda beklenti içine girecekti. Fabri olmasaydı, Boyko kalacaktı. 14 tane yabancı alınca 14 yerli bulmak lazım. Oyuncularımdan memnunum. Şampiyon Ligi\'nde iyiyiz. Her şey elimizde. Lig\'de biraz geride kaldık. Birbirimize katkı yaparak şampiyon olmak istiyoruz\" dedi. \"BALOTELLİ\'NİN OYUNCULUĞUNU TARTIŞMIYORUM\" Cenk Tosun\'un yerine adı Beşiktaş ile anılan Balotelli ile ilgili konuşan Şenol Güneş, \"Balotelli\'nin oyunculuğunu tartışmıyorum. Benim oradan aldığım bilgiler, kendisine ve etrafına zarar verebilecek biri olarak söylediler. Onun için sıcak bakmadım. Bedava alıyorsanız alın, geldiği gün bir şey yaparsa göndeririz dedim. Para ile alırsan, sonra ben gönderirsem kızmayın dedim. Oyuncu tipi olarak bize uyabilirdi. Trabzonspor\'dayken Jaja ile de aynı sıkıntıyı yaşadım ben. Parayı riske ediyorsun. Çok efendi diye aldığın bir oyuncuda da çıkabilir. O yüzden olumsuz düşüncem var. Alırlarsa gelir burada oynarsa bir şey demem\" diye konuştu. \"ORKAN VE MUSTAFA\'YI İSTEYEN TAKIMLAR VAR\" Şu anda kadrosunun yeterli olduğunu söyleyen Güneş, \"Benim kadrom şu an yeterli. Sağ bekim, sol bekim, stoperlerim orta sahalarım belli. Oyuncularım vardı. Cenk gidince böyle bir ihtiyaç oldu. Orkan ve Mustafa\'yı isteyen takımlar var. Oyuncunun oynaması lazım. E burada oynasın o zaman. Biz 3 kulvarda yarışan bir takımız. Orkan yetenekli, iyi bir oyuncu. Bazen bunu gösteriyor. Bazen gösteremiyor. Lens var, Quaresma var, Babel var. Konuşulan isimler var. Cenk gittiği için bir isim bakılıyor\" ifadelerini kullandı. \"CENK GİTTİĞİ İÇİN BAKILAN OYUNCULAR VAR\" Cenk Tosun\'un takımdan kesin ayrılmasından sonra isim konuşabileceklerini belirten Güneş, \"Cenk\'in gittiği yüzde 99 bittiyse ben bir şey demem. Gitmeden aldığımız zaman Cenk\'i kovmuş gibi oluruz. Aboubakar ve Demba Ba sakatlık olmasaydı kalacaktı. Demba Ba Cenk gitti diye, yüzde 100 alınacak bir oyuncu olmazdı. Bu tip yatırımlarda risk vardır. Gelir Demba Ba\'da kabul eder gelir oynar, onu bilemem. Bana sordular, paramız yoksa bu tip oyuncular olabilir. Bizim alt yapı oyuncularımızda antrenman yaptığımız zamanlar oldu. Bir tanesi, \'hocam sen onu aldın, ben gitmek istiyorum\' derse ne yapacağım. Cenk gittiği için bakılan oyuncular var\" dedi. \"OYUN OLARAK İLK SENEDEN İYİYİZ\" İlk geldiği sezondan daha iyi oyun oynadıklarını belirten Şenol Güneş, \"Oyun olarak baktığımız zaman ilk seneden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyiyiz ancak sonuçlarımız o sene kadar iyi değil. Bunlar mazerete girer. Oyuncu olarak baktığımız zaman daha fazla hamle yaptığımız yerde gol sayımız düşük. Sivasspor maçını kazansak her şey elimizdeydi. Şimdi puan alarak gerideyiz. Adamın pozisyonu yokken, 2-3 tane pozisyonumuz var. Cenk oynadı, oynamadı bunların hepsi tartışılacak konular. Biz Kasımpaşa\'da berabere kaldığımızda da, Gençlerbirliği\'ne yenildiğimiz de de pozisyon bulduk. Kayseri maçını 10 kişi kalan takıma pozisyon bulamadık buna kızabilirler. Ankara\'daki maça biz perşembe sabah gittik. Medel perşembe gece geldi. Eğer biz iyi takımsak bu tip şansızlıkları yeneceğiz. Biz Sivasspor maçında pozisyon bulma dışında yediğimiz gollere de bakacağız. 15 korner var. 3 tanesi net vuruşumuz var. 1 kornerden gol yedik. Adam uzaktan vurdu geldi kaybettik gol oldu. Ben bunlara sığınmayacağım. Biz Leipzig\'de kaybedebilirdik, adamlar ezdi bizi ama kazandık\" diye konuştu. \"BİZ HEM ABOUBAKAR\'I HEM CENK\'İ KAZANDIK\" Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yapan tecrübeli hoca, \"2 yıllık mukavelem var. Hiç dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Federasyon ve Milli takımlar bizim üstümüzdedir. Ben Beşiktaş\'a aitim. Bazen tepkiden bir laf söylüyorum. Bazen espri yapıyorum. 2 model antrenör tipi var. Almanya ve İngiltere. Almanya bizim tarzımıza benzer. Transferi sen mi yapıyorsun, bu işin patronu başkandır. Aşırı övgü olduğunu hissediyorum. Şimdi fazla konuşulunca bende sıkılıyorum. Benim personelim, yardımcı antrenörün taraftarın duruşu hepsi önemli. Biri yanlış yaparak katkı yapmıştır, biri doğru yaparak. Biz rehberlik yapıyoruz. Kerim mesela, Orkan\'da ona benziyor. Kerim girip goller attı daha sonra oynattık olmadı. Eleştiriler oldu. Onu kaldıramadı. Henüz o güce sahip değildi. Geçen sene Cenk\'te de oldu aynısı. Geçen sene kiralık aldığımız Talisca ve Abuobakar. Aboubakar\'ı oynattın Cenk\'i kaybettin. Ne oldu? Zarar. Biz hem Aboubakar\'ı hem Cenk\'i kazandık. Oğuzhan\'a dedim ki Tolisso 40 milyona gidiyor, senin neyin eksik. Cenk çalışıyor. Gittiği zaman da üstüne çıkacaktır. Bugünkü başarısı, geçmişteki çalışmalarıdır. Arda 2-3 sene daha oynar mı? Oynar. Hataları var mı var. Gel bakalım otur deyip ceza vereceğiz. Bir daha yapmayacak\" ifadelerini kullandı. \"GÖKHAN, MAHREZ\'İ GEÇER DEDİM\" Geçen sene İngiltere\'de yaşadığı sakatlık sonrası Beşiktaş\'a dönen Gökhan Töre ile ilgili de konuşan Güneş, \"Gökhan\'ın kıkırdak sakatlığı olduğu için uzun sürdü. Kayıp bir oyuncu bizim için. Mahrez\'i izledim ben. Baktım dedim ki bizim Gökhan geçer bunu. Ne zaman gelir, önemli bir sakatlığı vardı. Zaman geçirmeye takılırım. Hakemler de takımların pas yapmasına karışamaz ama, Sivasspor ve Kayseri maçlarına bakın. Son 15 dakika adam çıkıyor. Giriyor. Yatıyor. Bunlara müdahale etmek lazım. Oyunun hızı kesiliyorsa, ister 5 ister 10 ver fark etmez o\" şeklinde konuştu. \"BİR ANDA YÜKSELTİP BİR ANDA İNDİRİYORLAR\" 2 maç kazanınca övülüp sonrasındaki mağlubiyetle eleştirilerin olabildiğini ifade eden Güneş, \"Sezon başında en iyi takım Galatasaray denildi. Sonra 2 maç kaybedince yok değil denildi. Tudor\'u en iyi döneminde alıyorsun. Sonra en iyi döneminde gönderiyorsun. Wenger ile ilgili taraftarlar istifa etsin derken Arsenal yönetimi yola devam etti\" diye konuştu.