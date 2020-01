(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Alacağımız sonuç, gruptaki yerimizi belirleyecek" -2

\"Monaco\'nun bir puanda olması kimseyi yanıltmasın\"















Ali DANAŞ / MONACO, (DHA)















Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takımın önemli oyuncularından Anderson Talisca, yarın oynayacakları Monaco mücadelesi öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.







Şenol Güneş, Monaco maçında alacakları sonucun gruptaki yerleri adına belirleyici olacağını söyledi.







Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:







\"MONACO\'NUN BİR PUANDA OLMASI KİMSEYİ YANILTMASIN\"







\"Gruba başlarken, 4 takımın da dengeli olduğunu düşünüyorduk. 2 maç oynandı, daha 4 maçımız var. Yarın zor bir maça çıkacağız. Bireysel olarak çok iyi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bir puanda olmaları kimseyi yanıltmasın. Buradan alacağımız ve daha sonra kendi sahamızda alacağımız sonuç gruptaki yerimizi belirleyecek. Monaco geçmişi olan bir kulüp ve bunu da parasal anlamda iyi kullanan bir takım. Futbol değişken sonuçları olan bir oyun. Parası, gücü olan takımlar her zaman kazanamıyor. Sonuç ne olur bilemem ama en iyi futbolumuzu oynayacağız.\"







\"İYİ FUTBOL OYNAYARAK, İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ\"







\"Kadro olarak Orkan dışında eksiğimiz yok. Ama performans olarak henüz hazır olmayan oyuncular var. Geç gelenler var, sakatlıktan dönenler var. Yarınki maçta farklılıklar olabilir. Bizim anlayışımız aynı. İyi futbol ve iyi sonuçlar almak istiyoruz. Değişen bir şey yok. Takımın üzerinde olumsuzluk yok, ama kaybedince elbette ki üzülüyoruz. Onun dışında bir olumsuzluk yok. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Maça çıktığınız gün kendi oyununuz, oyuncunun performansı, rakibin gücü, hakem performansı etkili oluyor. Bunların hepsi o günkü skora etki eden şeyler. Kaybettiğimiz maçlar hakkında yorum yapmak bugün bir şey kazandırmaz. Bazen çok maç kazandığınız zaman kendi durumunuzu anlamayabilirsiniz, bazen kaybedince iyi oyunu görmezsiniz. Bizde böyle bir durum yok. Yarın kendi oyunumuzu oynayarak iyi bir skor almak istiyoruz.\"







\"ALDIĞINIZ PUANLARIN BİR GARANTİSİ YOK AMA AVANTAJI VAR\"







\"Aldığınız puanların bir garantisi yok ama avantajı var. Puanlara bakarak oynamayacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız. Her iki maçta alacağımız sonuçlar bizi etkileyecek. Bunlarla kafamızı yoramayız. Sadece yarınki maça hazırlanıyoruz. Ambiyans olarak, seyirci baskısı fazla olmayacak. Bireysel olarak iyi oyuncuları var, onların ve bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Seyirci olarak çok baskı olacağını düşünmüyorum. Rahat bir maç olmayacak oyun olarak. Çok hızlı oynayabilen oyuncular var. Biz de bu oyuna hazırız. Her iki takımın da birbirini görme şansı olacak. Bütün oyuncular için kendini gösterme şansı olacak. Hem ekonomik olarak, hem başarı olarak iyi bir çizgisi olan Monaco, puan almakta zorlansa da iyi bir takım. Bazen Şampiyonlar Ligi\'nde maç kaybedebilirsiniz ama iyi takımlar bunu düzeltmesini bilir.\"







TALISCA: \"SOYUNMA ODASINDAKİ POZİTİF HAVA, SAHAYA YANSIYACAK\"







Beşiktaş\'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca da mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.







Brezilyalı yıldız oyuncu, çok önemli bir maça çıkacaklarını vurguladı.







Talisca\'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:







\"Çok önemli bir maça çıkacağız. Zor bir maç. Rakibimiz Monaco. Gruba çok iyi başladık ve 2\'de 2 yaptık. Buraya 6 puanla geldik. Yarın da iyi bir sonuç elde edeceğiz. Soyunma odasındaki atmosfer gayet iyi. Ligde son dönemde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama bizim takımdaki takımdaşlık duygusu çok iyi. Ben inanıyorum ki, soyunma odasındaki bu pozitif hava, yarın da sahaya yansıyacak.\"







\"SAHADA YER ALMAK BENİ MUTLU EDİYOR\"







\"Benim için sahada yer almak çok önemli, bu beni çok mutlu ediyor. Bazen ritim bulmak kolay olmuyor ama bunun konsantrasyonla ilgisi yok. Bazı rakipler size daha büyük zorluklar yaratabiliyor. Ben her maçta konsantrasyonumu oldukça yüksek boyutta tutmaya çalışıyorum.







Yarın sahada iki kaliteli takım olacak. Taraftarlarının desteğiyle işimizi zorlaştırmaya çalışacaklar. Biz buna hazırız. Sahada sakin kalarak, istediğimiz skoru almaya çalışacağız.\"