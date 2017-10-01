(Görüntülü Haber) Beşiktaş taraftarı maçı bekliyor

Yağmur engellemedi SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL / DHA Süper Lig\'de haftanın karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Siyah Beyazlı taraftarlar Köyiçin\'de karşılaşmayı bekliyorlar. Beşiktaş semtinde bulunan Köyiçin\'deki Kartal heykeli etrafında toplanan Siyah Beyazlılar yağmurlu havaya rağmen tezahüratlar ile maça ısınıyorlar. Beşiktaş futbol takımı sponsorlarından olan Nesine\'nin kurmuş olduğu çadır etrafında toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarda bulundular.