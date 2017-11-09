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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Süper Ligin 12'nci haftasında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına akşam idmanı ile devam etti

09 Kasım 2017 22:01

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Süper Ligin 12\'nci haftasında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına akşam idmanı ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman kondisyon hareketleri ve top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde kenar ortası ve şut çalışan futbolcular yarı sahada yaptıkları çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli takımlarda olan Oğuzhan, Cenk, Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe ve Orkan ile grip olan Lens katılmadı. Sabahki salon çalışmasında yer alan Caner Erkin\'in ise tedavi amaçlı izin aldığı için akşam idmanına çıkmadığı açıklandı. Siyah-Beyazlı ekip, Akhisar maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

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