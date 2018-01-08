(Görüntülü Haber) Beşiktaş kaptanı Oğuzhan: "Cenk, takım arkadaşından çok kardeşti" -1

\"Klasik olacak ama hocamız nerede görev verirse ben orada oynarım\"





\"Ligde bütün takımlar birbirine yakın\"





\"Burası benim evim\"





\"Bizim takımda maç seçecek birisi olduğunu düşünmüyorum\"





\"Yenemeyeceğimiz takım yok\"





\"Hoca bir şeyler öğretmek istiyor\"





\"Seviyeyi yukarı çıkardık\"





\"Vida konusunda Cenk ile tartışırdık\"





\"Çekindiğimiz bir şey yok\"





ALİ DANAŞ / ANTALYA,(DHA)





Beşiktaş\'ın milli kaptanı Oğuzhan Özyakup, Siyah-beyazlı ekibin Antalya\'da gerçekleştirdiği devre hazırlık kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğuzhan, \"Çok yoğun ama zevkli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sizlerle beraber 2 sene önce burada bir kamp yapmıştık ve sezon bizim için güzel bitmişti. Yine buradayız ve iyi hazırlanıp sezonu iyi geçirmek istiyoruz\" dedi.



\"KLASİK OLACAK AMA HOCAMIZ NEREDE GÖREV VERİRSE BEN ORADA OYNARIM\"



Kendisini en çok defansın önünde oynarken rahat hissettiğini söyleyen Oğuzhan, \"Hocamız hangi mevkide görev verirse, orada oynarız. Ben bunu daha önce daha cevapladım. Ben 6-8-10 numarada forma giydim. Geçen sene de 10 numara oynadığımda da sorulmuştu. 8 numara oynamak daha rahat. Defansın önünde. 10 numarada kora kor mücadele daha fazla oluyor. 10 numarada gol atmak, skora katkı yapmak gerekiyor. Klasik olacak ama hocamız nerede görev verirse ben orada oynarım\" diye konuştu.



\"LİGDE BÜTÜN TAKIMLAR BİRBİRİNE YAKIN\"



Ligde kaybedilen puanlar hakkında da yorum yapan Oğuzhan, \"İki sene üst üste şampiyon olan bir takım var, bu kolay değil. Ligde ilk yarıyı lider bitirmek istedik ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıkmaktı. Bu hedefe ulaştık. Ligde deplasmanlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Sahamızda beraberlikler aldık. Lige tekrar konsantre olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi\'nde kendi seviyemizi yakalayabiliyoruz, bunu ligde de göstermemiz gerekiyor. Ligde bütün takımlar birbirine yakın. Geçen sene sadece Başakşehir vardı, şimdi Kayserispor da zirveye oynuyor, çok takım var yarışta\" ifadelerini kullandı.



\"BURASI BENİM EVİM\"



Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de konuşan kaptan, \"Benim Beşiktaş ile sözleşme konusuna problem yaşayacağımı kimse düşünemez. Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi zaten. Kulüp de yakın zaman gereken açıklamayı yapar. Burası benim evim, yuvam. Sözleşme ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Hedeflerim olduğunu da söyledim. Burada mutluyum. Tartışacak bir şeyim yok\" şeklinde konuştu.



\"CENK BENİM İÇİN TAKIM ARKADAŞINDAN ÇOK KARDEŞTİ\"



Milli futbolcu, Everton\'a giden Cenk Tosun ile ilgili de şunları söyledi;



\"Cenk benim için takım arkadaşından çok kardeşti. Gerçekten 3.5 - 4 senedir beraberiz. Ailemden çok görüyordum. Saha dışında da çok samimiyim. Gitmesine tabii üzüldük. Onun da hedefleri var. Kulüp için de iyiydi. Hayırlısı olsun. Cenk\'in orada başarılı olacağından eminim. Bizim takımımızda 2-3 senedir, şampiyonluklardan önce de başlayan bir arkadaş grubu vardı. Gelenler de buna inanılmaz uyum sağladı. Brezilya, İspanya ve Portekiz\'den gelenler zorluk çekerler. Hem Türkçe hem İngilizce konuşmadıkları için. Ama Medel geldi, çok az İngilizce bilmesine rağmen takıma inanılmaz uyum sağladı. Saha dışından bahsediyorum, saha içinde zaten Beşiktaş\'ın futbolcusu kalitesini gösterir. Bizim takımda ne zaman ortam, arkadaşlık, kardeşlik olunca başarı geliyor. 2.5 senedir ilk defa ligde performansımız düştü. Beraberlikte bile taraflı tarafsız herkes tarafından \'Beşiktaş puan kaybetti\' algısı yaratılıyor. O kadar iyi performanslara alıştık ki bizim için de öyle. Bu nedenle beraberlik bile bizim için kötü geliyor\" diye konuştu.



\"BAŞKAN, BEN VE KULÜP NE ZAMAN BÖYLE BİR ADIMA HAZIR OLURSAK O ZAMAN ATILIR\"



Çok genç yaşta Beşiktaş\'a geldiğini ifade eden Oğuzhan, \"Ben buraya geldiğimde 19 yaşındaydım. Çok gençtim daha. 5.5 - 6\'ncı sezonum olacak Beşiktaş\'ta. Hedeflerim var ama Beşiktaş\'ta mutluyum. Başkan, ben ve kulüp ne zaman böyle bir adıma hazır olursak o zaman atılır. Evden çok tesislerde kalıyorum herkes biliyor. Burada mutluyum yani\" ifadelerini kullandı.



\"BİZİM TAKIMDA MAÇ SEÇECEK BİRİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM\"



Futbolcuların maç seçtiğiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Oğuzhan, \"Bir futbolcu için maç seçme durumu olmaz diye düşünüyorum. Beşiktaşlı bir futbolcuya maç seçmek yakışmaz. Herkes bizim takımı bilir. Genelde de zaten öyle bir futbolcu yoktur. İstatistiklere bakarsak, Şampiyonlar Ligi\'nde oynadıktan sonra dönüp deplasman maçına çıkan takım yüzde 70 puan kaybeder. Çok üst seviyede maçlar oynadığımız için. Galip gelip mücadele ettiğimiz için ligde puan kayıpları yaşadık. Ama bunun nedeni maç seçmek değil. Ben bizim takımda maç seçecek birisi olduğunu düşünmüyorum\" dedi.



\"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK\"



Ligde oynanan son 4 karşılaşmada kendisinin de birçok pozisyon yakaladığına vurgu yapan Oğuzhan, \"Son 4 maçta inanılmaz pozisyona girdim ama atamadım. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Marcelo iyiydi, Pepe geldi. Takımlar bize çok daha fazla kapanmaya başladı. Biz nereye gidersek gidelim, Kadıköy\'deki Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe bize kapandı. Bu bizim ne kadar büyük takım olduğumuzu gösterir. Şampiyonlar Ligi\'nde her takım oynamak istiyor. Ligde takımlar bize kapandığı için, dediğiniz pas oyununu tekrar bulmamız gerekiyor. Biz o oyunu yakaladığımızda yenemeyeceğimiz takım yok\" diye konuştu.



\"HOCA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEK İSTİYOR\"



Teknik direktör Şenol Güneş ilgili düşüncelerini de aktaran yıldız oyuncu, \"Şenol Hoca\'mız, öğretmenimiz, örneğimiz, babamız. 2.5 senedir birlikteyiz. 2 sene şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıktık. Hoca her gün bize bir şey öğretmek istiyor. Ben önceden rahattım mesela. Şenol Hoca\'da öyle değil. 3-0 kazandığımız maçtan sonra bile bize geliştireceğimiz bir şey olduğunu gösteriyor\" şeklinde konuştu.



\"SEVİYEYİ YUKARI ÇIKARDIK\"



Gol yollarında sıkıntı çektiklerinin sorulmasını üzerine de Oğuzhan, \"Forvet hattında sorun olduğunu düşünmüyorum. Cenk, 22-23 milyona gitti. Seviyeyi yukarı çıkardığımız için eleştiriler oluyor. Son 4-5 maçta özellikle ben çok pozisyona girdim. Golü bulamadık. En iyi hücum hattı bizde deniliyor. Skora yansıtmamız lazım. bunu yapacağımızdan eminim. O ritmi yakalarsak tekrardan bunu yapabiliriz. Bazen şans da önemli. 2\'nci yarı bu girdiğimiz pozisyonları gole çevirmeye çalışacağız\" ifadelerini kullandı.



\"CENK İLE TARTIŞIRDIK\"



Siyah-beyazlıların yeni transferi Vida ile ilgili de konuşan Oğuzhan Özyakup, \"Vida ile 5 kez karşılıklı oynadım. Beğendiğim bir futbolcuydu. Cenk\'le tartışırdık bunu biz. 4-5 gündür birlikteyiz cana yakın. Hemen takıma ayak uydurdu. İngilizce de konuştuğu için ve aile ortamı olduğu için gelen oyuncu hemen ayak uydurabiliyor\" dedi.



\"ÇEKİNDİĞİMİZ BİR ŞEY YOK\"



Şampiyonlar Ligi\'nde kolay takımların olmadığı ifade eden Oğuzhan, \"Bu turda değil bir sonraki turda Bayern gelecekti. Şampiyonlar Ligi\'nde kolay rakip yok. Onlara saygımız sonsuz, kalitesi ortada ama bizim de hedeflerimiz var. Allianz Arena\'ya grup lideri olarak çıkacağız. Bunu onlar da biliyor, kalitemizin farkındalar, çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok\" şeklinde konuştu.