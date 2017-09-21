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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş ile nesine.com sponsorluk anlaşması yenilendi (1)

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, mevcut sponsorları arasında yer alan nesine

21 Eylül 2017 19:32

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, mevcut sponsorları arasında yer alan nesine.com ile anlaşma yeniledi. Başkan Fikret Orman ile nesine.com\'un CEO\'su Halit Gülbakanoğlu, Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. nesine.com ile kazan-kazan modeli üzerine bir anlaşma yürüttüklerini ifade eden Başkan Fikret Orman, basın toplantısında şunları söyledi: \"nesine.com ile önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Kazan kazan modeli. İki yıllık bir anlaşma. Taraftarlarımız maç bahislerini nesine.com üzerinden yaparlarsa bu bize kazanç olarak dönecek. Çok önemsediğim bir anlaşma. Taraftar üzerinden yapılan anlaşmalar, hem Beşiktaş\'a hem taraftara yarıyor. Taraftarlarımızdan bu anlaşmaya sahip çıkmalarını rica ediyorum. nesine.com\'a teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Sponsorların memnun olması lazım. Meblağlar çok önemli değil. Bizim en önemli stratejimiz globalde büyümektir. Dünya çapında sponsorluk anlaşmaları yapabileceğimize inanıyorum. Derbide bahis olarak Fair-Play\'e oynamak isterdim. Maçın sonucu çok önemli değil. Çirkinliklerle değil hocaların ve oyuncularınn stratejileriyle güzel oyunla gündeme gelen bir derbi olmasını diliyorum. Beşiktaşlıların nesine.com\'da oynayacağı bahislerde bir kazanç oranımız olacak. Derbinin Beşiktaşlıların mutlu olacağı bir skorla bitmesini diliyorum. İnşallah hakem baskı altında kalmaz. Allah ona hakem şansı versin. Etki altında kalmasın. Gördüğü neyse onu versin.\" Taraftarların nesine.com\'da bahis yapmasıyla kulübün gelir elde edeceğini belirten nesine.com CEO\'su Halit Gülbakanoğlu, şunları söyledi: \"Sponsorluk marka bilinirliğini güçlendirmek için yapılır. 2007\'den beri resmi bahisçiyiz. Devletin resmi bahis sitesiyiz. Beşiktaş ile daha önce de çalıştık. Beşiktaş taraftarının etkileşimi artmasıyla gelir daha da artacak. Bu bir oyun. Bahis aynı zamanda eğlence. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Bir spor kulübü ile bir bahis firmasının yaptığı en büyük anlaşmayı gerçekleştirdik. Üye olan kullanıcılar mutlaka tuttukları takımı seçsinler. Beşiktaş\'ı seçenler bahis yaptıklarında Beşiktaş\'a kazanç aktarılacak. Ne kadar çok Beşiktaşlı bahis yaparsa Beşiktaş\'ın kazancı o kadar artacak. Derbi maçına salı sabahından beri bahis oynanıyor. En çok yapılan tahmin üst. Demek ki maç gollü geçecek.\"

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