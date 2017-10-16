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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş Fransa'ya geldi

ALİ DANAŞ / NİCE,(DHA) Şampiyonlar Ligi 3

16 Ekim 2017 18:48

ALİ DANAŞ / NİCE,(DHA) Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarında G grubunda Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa\'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan kalkan özel uçakla 2.5 saatlik uçuşun ardından Nice Cote d\'Azur Havaalanı\'na indi. Kafilede eksik futbolcu bulunmazken İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu ve Hakan Özköse de takımla beraber Fransa\'ya geldi. Siyah-beyazlılar karayolu ile Monaco\'ya giderek kamp yapacağı oteline geçecek ve akşam TSİ 21.00\'de maçın oynanacağı II. Lois Stadı\'nda son çalışmasını yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30\'da teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.Beşiktaş, yarın akşam TSİ 21.45\'de oynayacağı Monaco maçı sonrası İstanbul\'a dönecek.

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