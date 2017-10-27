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(Görüntülü Haber) Beşiktaş Antalya'ya geldi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)   Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya'ya geldi

27 Ekim 2017 23:11

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)


 

Süper Lig\'de yarın Aytemiz Alanyaspor\'a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya\'ya geldi.

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 17.00\'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'na iniş yaptı. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafını çekip özçekim yaptı. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya İlçesi\'ne doğru hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.30\'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda karşılaşacak.

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