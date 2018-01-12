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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Skenderbeu maçında fair play davranışı

ALİ DANAŞ / ANTALYA,(DHA) Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaştı

12 Ocak 2018 21:14

ALİ DANAŞ / ANTALYA,(DHA) Antalya\'da 2\'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 16\'ncı dakikasında Fair-Play örneği sergilendi. Karşılaşmanın 14\'üncü dakikasında Skenderbeu takımından Bajram Jashanica, Lens ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlık geçirdi. Oyuncuların büyük bir bölümü o sırada sakatlanan futbolcuya bakarken, Beşiktaşlı Gökhan Gönül maçı başlattı ve devamında da Mustafa Pektemek 16\'ncı dakikada Beşiktaş\'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Skenderbeulu oyuncuların yoğun itirazları sonrası, Gökhan Gönül\'ün takım arkadaşlarıyla konuşması ve Şenol Güneş\'in talimatıyla, Beşiktaşlı oyuncular santradan sonra hareketsiz kaldı. Arnavutluk ekibinden Ali Sowe, 17\'nci dakikada boş kaleye topu göndererek durumu 1-1\'e getirdi. Beşiktaşlı oyuncuların hazırlık maçında yaptıkları bu fair-play örneği büyük beğeni topladı.

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