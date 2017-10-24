(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından

Şenol Güneş: \"Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı\"

\"Kafamızda sadece top oynamak vardı \"

\"Taraftar baskısı takımın oyununu da olumlu etkiledi\"

\"Bugün kazanmak için sahaya çıktık ama beceremedik\"

Abdullah Avcı: \"Üzüntülüyüz, galibiyeti kaçırdık

\"Daha 9\'uncu hafta lütfen senaryolar kurmayalım\"

\"Harika bir oyun üstünlüğümüz vardı\"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -





Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Karşılışma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, \"Daha kontrollü oynayıp arkasından kontraya çıkma düşünceleri vardı. İyi bir rakip karşısında 2 puan kaybettik ve üzgünüz. Rakibe az pozisyon verdik ama hücumda fazla pozisyon üretemedik. Zaman zaman baskılarımız bireysel oldu. Zaman zaman da baskılarımız durduruldu. Zengin bir oyun ortaya çıkmadı. Niyet olarak bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Beklenmeyen bir anda 6 kişi çok gerideyken rakibe gol şansı verdik. Ardından golü bulduk ve sonrasında da gol aradık. Bu bölümde iştahımız iyiydi. 2 puan kaybettik. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık\" dedi.



\"KAFAMIZDA SADECE TOP OYNAMAK VARDI\"



Karşılaşmada görev alan oyuncuların aklında sadece sahaya çıkıp futbol oynamak olduğunu kaydeden Güneş, \"Bugün oyuncularımız sahaya çıkıp elinden gelen gayreti gösterdi. Kafamızda sadece top oynamak vardı ve bunun dışında başka bir şey yoktu. Oyunun ilk bölümünde daha iyi oynadık. Özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde hamlelerimizde yanlış yapınca oyunu kaybettik. Oğuzhan\'ı oyuna aldık ama etkili olamadı. Rakibin top kullanma özelliği var ama kazandığımız toplarda aleyhimize fauller verildi. Bize yapılan faulde Mossoro kart görmedi ama Talisca gördü aynı pozisyonda. Olumsuzluğu tek sebebi bunlar değil ama oyun akışında oynamak isteyen bir takıma karşı top rakibe döndü. İlk yarıdaki oyun isteğimiz daha iyiydi\" şeklinde konuştu.



\"TARAFTAR BASKISI TAKIMIN OYUNUNU DA OLUMLU ETKİLEDİ\"



Beşiktaş taraftarının her maçta takıma destek olduğunu ifade eden Şenol Güneş,şöyle konuştu: \"Özellikle skor 1-0 olduktan sonra daha fazla destek oldular. 1-1\'den sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olurdu. Buradaki taraftar baskısı takımın oyununu da olumlu etkiledi.



\"BUGÜN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK AMA BECEREMEDİK\"



Süper Lig\'de zirvede bulunan Galatasaray ile aralarındaki puan farkıyla ilgili konuşan Güneş, \"Şu anda bizden daha iddialı takımlar var. Kayseri, Akhisar gibi takımlar daha üst sıradalar. Bu nedenle sıralamada kim öndeyse onu takip ederek geçmek istiyoruz. Ama biz sahaya çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ettim. Hatalarıyla sevaplarıyla futbol oynamak istedi oyuncularımız. Pozisyon fauldü değildi derken rakip bir anda pozisyona giriyor. Bugün kazanmak için sahaya çıktık ama beceremedik, Alanya maçına hazırlanacağız\" dedi.





ABDULLAH AVCI: \"ÜZÜNTÜLÜYÜZ, GALİBİYETİ KAÇIRDIK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Beşiktaş\'ı Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısı sebebiyle teşekkür etti. Avcı, \"Oyun hep elimizin altındaydı, topa sahip olduk ve opsiyonları kullandık. Gol de harika bir dakikada geldi ama büyük takımlara karşı bir tane duran top oyunu çözebiliyor. Böyle bir atmosferde kaliteli bir takıma karşı oyun gücünü gösterebilmek önemliydi. Bugün üzüntülüyüz, galibiyeti kaçırdık. Beşiktaş\'a net pozisyon vermedik. Kazanmak istiyorduk, kazanmak için gelmiştik ancak maç berabere bitti. Oyun gücümüzü burada nasıl gösterdiysek, diğer takımlara karşı da aynı şekilde göstermemiz lazım. Oyuncularımızı tebrik ediyorum\" dedi.



\"DAHA 9\'UNCU HAFTA LÜTFEN SENARYOLAR KURMAYALIM\"



UEFA Avrupa Ligi\'nde Hoffenheim ile oynadıkları maçta bugün sahaya çıkan 7 oyuncusunu oynatmaması hakkında konuşan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: \"Rotasyonlar yapıldığında eleştiriler olabiliyor. Karabük maçında da rotasyon yapmıştım ama o zaman hiç ses çıkmadı. Biz 22-23 eş değerde oyuncu grubuna sahip bir takımız. Haftanın bazı günleri testler yapıyoruz, sakatlanma sınırında olanlar olabiliyor. Edin Visca serumlu, Emre sakat, Mahmut\'un spazmı vardı. Biz bir plan yaptık ve Hoffenheim karşısında bu doğrultuda sahaya çıktık. Üç senedir yakaladığımız ivme var, bunu içinde kalmak önemli. Bugün kaybetseydik, hiçbir şey olmazdı, Beşiktaş 1 puan önümüze geçerdi. Daha 9\'uncu hafta lütfen senaryolar kurmayalım. Ben ve ekibim detaylı hazırlanıyoruz. Rakibe karşı analizler üzerinden çalışıyoruz, savunmamız aynıydı. Orada da rotasyon yapabilirdim. Biz bir sonraki değil, her zaman önümüzdeki maçı düşünürüz. Bugün oynayanlar, sonradan girenler milli takım oyuncuları. Gökhan İnler, Beşiktaş\'ta oynamıyor diye eleştiriliyordu, biz bugün rotasyon oyuncusu diyoruz.\"



\"HARİKA BİR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VARDI\"



Beşiktaş karşısında üstün bir oyun sergilediklerini dile getiren Avcı, \"Ligin en geniş alanda oynayan, bireysel oyuncu zenginliğine sahip, en fazla orta yapan ve kafa şutu atan takımı ile karşılaştık. Topa daha fazla sahip olmak istedik. Beşiktaş\'ın önde kalan oyuncularını geriye koşturabilmek ve Pepe tarafına baskı yapıp, Quaresma\'nın tarafını daraltmak istedik. Düşen topların çoğunu aldık. Bloklar arası mesafelerin geniş olduğu yere Mossoro ve Adebayor\'u sokmaya çalıştık. Kenar ortalardan 3 tane vurdurduk, 1\'i gol oldu. Harika bir oyun üstünlüğümüz vardı\" diye konuştu.