(Görüntülü Haber) Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından (2)

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor: \"Kendimiz gibi oynamadık\"















\"Çıktığımız 11, benim kafamdaki en iyi 11\'di\"















Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)















Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş, Galatasaray\'ı 3-0 mağlup etti.







Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, mücadelenin ardından Vodafone Park\'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.







Beşiktaş\'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Tudor, \"İyi oynayan bir Beşiktaş vardı, benim takımım bugün iyi oynamadı. Kendilerini tebrik ediyorum, hak ettikleri bir 3 puan aldılar\" dedi.







\"KENDİMİZ GİBİ OYNAMADIK\"







Sarı-kırmızılı takımın büyük maçlardaki performansı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Tudor, \"Tabii ki 4 tane önemli maçta 11 puan kaybetmek çok kötü. Başakşehir maçında biraz açık oynadık, kaybettik, Beşiktaş maçında da biraz kapalı oynadık, yine kaybettik. Bugün kendimiz değildik. Kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama mutlaka kendin gibi oynamalısın. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Kendi oyuncularımda etki gördüm. Atmosferden etkilenen bir takım gördüm, bu da hoşuma gitmedi. 13 maçta olduğu gibi çıkıp bildiğimiz oyunu oynamamız gerekiyordu. Benim de en çok canımı acıtan nokta buydu\" diye konuştu.







\"ÇIKTIĞIMIZ 11, BENİM KAFAMDAKİ EN İYİ 11\'Dİ\"







Bir basın mensubunun \"Bu maçtan bireysel olarak nasıl bir ders çıkaracaksınız\" sorusunu yanıtlayan Igor Tudor, \"Çok mu ofansiftik, çok mu defansiftik? Yanlış oyuncularla mı oynadık? Ne gibi bir ders çıkarmam gerekiyor buradan? Bir sonraki büyük maçta bunun için bir çözüm bulmaya çalışacağız\" ifadelerini kullandı.







İlk 11 tercihi ve Denayer - Linnes değişikliği ile ilgili konuşan Tudor, \"Çıktığımız 11, benim kafamdaki en iyi 11\'di. Bu yüzden öyle oynadık. Gol atmak istiyordum o yüzden Linnes\'i oyuna aldım\" diyerek sözlerini noktaladı.