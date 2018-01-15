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(Görüntülü Haber) BES üyesi bir grup yapılan memur zammını protesto etti

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) üyesi bir grup, memur maaşlarına yapılan yüzde 4 zammı protesto etti

15 Ocak 2018 19:14

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) üyesi bir grup, memur maaşlarına yapılan yüzde 4 zammı protesto etti.  Maliye Bakanlığının bulunduğu Dikmen Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik BES üyesi grup üzerinde \'Ek Zam Talep Ediyoruz\' yazılı pankart açarak, \'Hükümet Yanlısı Sendika İstemiyoruz\', \'Hükümet Zammını Al Başına Çal\', \'Vergide, Ücrette Adalet İstiyoruz\' sloganları attı. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar yapılan zam ile memurların daha da yoksullaştığını söyleyerek, \'Kamu emekçilerinin iş yerine gitmek için katlandığı yol parasını ya da iş yerinde yediği öğlen yemeği maliyetini bile karşılamaktan uzak maaş artışları kamu emekçilerine kazanım diye yutturulmaya çalışılmaktadır. Mevcut tablo kamu emekçilerinin yüzde 99\'unun yoksulluk sınırı altında maaş aldığını göstermekle birlikte en düşük memur maaşının iki bin 800 olması maaşların açlık sınırı rakamlarına doğru yaklaştığını göstermektedir dedi. Ek zam talep ettiklerini söyleyen Akpınar, \'Üç dönemdir AKP ile sendikası Memur Sen arasında imzalanan satış sözleşmelerinin kamu emekçilerine getirisinden çok götürüsü olmuştur. İmza altına alınan buçuklu zamlar, kamu emekçilerinin beklentilerini karşılamak bir yana, sadece 2017 kayıplarını dahi karşılamaktan uzaktır şeklinde konuştu.

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