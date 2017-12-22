T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

Harun UYANIK - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti

22 Aralık 2017 17:40

Harun UYANIK - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz\'ın mezarını ziyaret etti. Berna Yılmaz, öğle saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz\'ın kabrinin bulunduğu Kanlıca Mezarlığı\'na geldi. Elinde, \"Yasin-i Şerif\" bulunan Yılmaz\'ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz\'ın arkadaşları da bulundu. Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz\'ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harun UYANIKCan EROKDHAESKİMesut YılmazBerna YılmazCumartesiYavuz YılmazKanlıca MezarlığıElindeYılmazZiyarette Yavuz YılmazOğlununMezaraOldukça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24