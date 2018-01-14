(Görüntülü Haber) Beril'den piyano resitali

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, \'Müzik ve Engelsiz Yolculuğum\' konseri veren 19 yaşındaki piyano sanatçısı otizmli Beril Zorlu, sunduğu piyano resitali ile müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Çanakkale Troya Çevre Derneği tarafından, Troia Vakfı Korfmann Kütüphanesinde \'Müzik ve Engelsiz Yolculuğum\' isimli konser düzenlendi. Konseri İzmir\'de 1998 yılında dünyaya gelen ve 2 yaşında otizm tanısı konulan Beril Zorlu verdi. DUYDUĞU SESİ NOTAYA DÖKME YETENEĞİNE SAHİP Öğretmenlerine göre müzik dehası olarak gösterilen otizmli Beril Zorlu referans ses verilmeden, duyduğu sesin frekansını belirleyip doğru notalara dönüştürebilme yeteneğine sahip. Beril Zorlu, Korfmann Kütüphanesinde verdiği \'Müzik ve Engelsiz Yolculuğum\' isimli konserde sunduğu piyano resitali ile kendisini dinleyenleri hayran bıraktı. Zorlu, konserinde Klasik Batı Müziğinde Beethoven, Bach ve Mozart’a ait eserlerin yanı sıra Türk Müziğinden ‘Katibim’ ve ‘Samanyolu’ eserlerine de yer verdi. Piyanoyla harikalar yaratan otizmli Beril Zorlu, müzikle hayata tutunuyor. İzmir’de Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği\'nde (ODER) yöneticilik yapan Beril’in annesi bilişim uzmanı 45 yaşındaki Yeşim Zorlu, kızının 2 yaşında otizm teşhisi alarak eğitime başladığını söyledi. Özel eğitim alarak sürekli bu süreçleri geçirdiklerini belirten Yeşim Zorlu, “Akranlarıyla bir arada olması için çok çaba sarf ettik. Özel eğitimi destekleyici pek çok aktivitede bulunduk. Beril’in kendi bireysel eksikliklerini gidermek için hem özel eğitim, hem genel eğitim, ilkokul, ortaokul, hem de müzik eğitimi için çaba sarf ettik. Bu hiç kolay olmadı. Çünkü otizm çok bilinmeyenli bir konu. Müzik öğretmeni bulmak, Beril’i sınıfına kabul edecek öğretmen bulmak çok zordu. Bütün bunları yaşadıktan sonra zaman zaman hepsi büyük problemler haline dönüştü. Ama çözdük” dedi. Anne Yeşim Zorlu, benzer sorunları yaşayan ailerere seslenerek, çocukları için mutlaka bir beceri alanı keşfetmeleri ve bu alanda yapacakları denemelerden asla vazgeçmemeleri önerisinde bulundu. \"Çünkü biz Beril\'le 6’ncı müzik öğretmeni denemesi ile belki bir enstrüman çalmaya başlayabildik\" diyen Zorlu, şunları söyledi: \"Çok küçük yaşlardan itibaren denemeye başlamıştık. Şuanda müzik Beril’in hayatında, bizim hayatımızda çok önemli bir yol, bir kapı açtı. Beril Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi. Budapeşte ve Kanada da konserler verdi. Kanada’dan ödülleri var. Beril’in hayatında müzik bambaşka bir yol açtı. Yoksa Beril liseye girmeli dediğimiz bir bireyken, şuanda liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor. Ben bütün ailelerin çocuklarına bir beceri alanı keşfetmelerini tavsiye ederim. Çünkü başarma duygusu hem otizmli bireye çok iyi geliyor, hem de ailenin motivasyonunu yükseltiyor.\" Beril’in küçükken dans ettiğini kaydeden anne Yeşim Zorlu, kızlarının müzikle ilgisini dans ettiğinde fark ettiklerini ve hemen \'öğretmenlerle neler yapabiliriz\' diye denemeye başladıklarını anlattı. Anne Zorlu, \"Sonrasında anladık ki mutlak kulak diye bir şey varmış. Belki bu duyduğu sesleri notalara dönüştürebilme diye tarif edilebilir. Yani kulağı çok çok iyi. Bunu değerlendirebilmeyi çok istedik. Zaman içerisinde yaptığımız denemeler sonucunda Beril 2011 yılından itibaren de piyano çalmaya başladı. O\'nun toplumsal yaşama katılmasında, eğitim hayatını sürdürebilmesinde müzik çok önemli bir araç oldu. Burada ana amaç müzik yapmanın çok dışında daha çok Beril’in otizm engeline rağmen toplumda var olmasını sağlayabilmekti ve bunun içinde çok faydalı olduğunu görüyorum. Dediğim gibi müzik bizim için bir araç, Beril’i toplumla buluşturmak ve topluma kazandırmak için bir araç. Beril tam bağımsız yetişkin bir birey olamadı. Otizmli olduğu için yanında bir refakat desteği istiyor. Dolayısıyla küçük dokunuşlar, küçük yönlendirmeler ile sürdürebileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Hayatında yine müzik olsun. Müzik çalışmaları onun doğru zaman değerlendirmesi için olsun. Çünkü ülkesinde ailesinden ayrı bir şekilde güvenli ve huzurlu yaşam sürebilecekleri sistemler yok. Biz de bunun için çabalıyoruz. Beril’in de ben hayattayken ya da ben öldükten sonra benden ayrı güvenli, huzurlu ve başarılı bir hayatı olması için çalışıyorum” diye konuştu. Konser vermeyi sevdiğini kaydeden otizmli Beril Zorlu, “Seyircilerle konser izlemeyi de seviyorum. Klasik müzik, hüzünlü parçalar çalmayı seviyorum” diye konuştu. Piyano çalmaya 13 yaşında başlayan otizmli Beril Zorlu, 2012 yılında Buca Eğitim Fakültesi’nde kişisel dinleti gerçekleştirdi. 2013 yılında DESEM’de kişisel dinleti gerçekleştirdi. 2013 yılında Nisan ayında kurulan İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nda önce korist, ilerleyen aylarda piyanist olarak görev almaya başladı ve parçaları duyarak öğreniyor, eşlik ediyor. Kanada’da 2016 yılında 7’ncisi düzenlenen ANCA Uluslararası Dünya Otizm Festivali’nde genç sahne sanatçısı olarak 3’üncülük ödülü aldı. Sekizinci Renk Projesi kapsamında 8 Nisan 2016 günü Mustafa Ceceli’ye eşlik çaldı. 21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Gülsin Onay konserinde sanatçı ile birlikte sahne aldı ve eserlerden birisini birlikte 4 el olarak icra etti. 2017 yılı Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Gençleri Destekleme (GENÇ-DES) Programına sunulan ‘Müzik ve Engelsiz Yolculuğum-2’ isimli projesi desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında 28 Kasım 2017’de Macaristan-Budapeşte’de solo bir konser verdi.