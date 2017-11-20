(Görüntülü Haber) Berger ve büyükelçilerden GTO'ya ziyaret

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde AB\'nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep\'te, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu\'nu ziyaret etti. Gaziantep Ticaret Odası\'nda gerçekleşen ziyarette; Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, AB heyetine Gaziantep\'in Ticari ve ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Hıdıroğlu, Gaziantep\'in 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri olduğuna değinerek, şöyle dedi: \"Gaziantep 4 bin yıllık tarihi olan bir ticaret şehri. Mezepotamyayı, Akdenize bağlayan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Gaziantep tam bir girişimci şehri ben 13 yaşında ticarete başladım. O zamanlardan beri Gaziantep\'te bir ticaret altyapısı ve kültürü vardır.\" Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, yapılan çalışmalarla ilgli Beyhan Hıdıroğlu\'na teşekkür ederek, \"Türkiye\'yle kazan kazan yöntemi uygulamasıyla çalışmalarımız devam edecek. Ticaret hacmini yükselterek diyalogları güçlendirmeye devam edeceğiz\" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Beyhan Hıdıroğlu, Christian Berger\'e plaket verdi.