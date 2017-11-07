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(Görüntülü Haber) Bereli motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 2 hırsız, otoparktaki motosikleti yaklaşık 3 dakikada çalıp kayıplara karıştı

07 Kasım 2017 13:18

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de 2 hırsız, otoparktaki motosikleti yaklaşık 3 dakikada çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı geçtiğimiz perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy\'de bir otoparkta yaşandı. Bereli 2 hırsız önce otoparka gelip etrafı gözetliyor. Şüpheliler daha sonra Poyraz Adalı\'ya ait motosikletin direksiyon kilidini kırıyor. Hırsızlar motosikleti iterek otaparktan çıkarıyor ve kayıplara karışıyor. Polis, 10 bin lira değerinde motosikleti çalan hırsızları arıyor.

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