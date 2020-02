(Görüntülü Haber) Berberoğlu'nun avukatı ve eşinden karar sonrası adliye önünde açıklama

* Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün,





* Oya Berberoğlu,





CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesinin arından adliye önünde Berberoğlu\'nun avukatı, milletvekilleri ve eşi Oya Berberoğlu açıklama yaptı.





\"CASUSLUK İDDİALARININ ÇOKTÜĞÜNÜ VURGULAMAK İSTİYORUM\"



Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek bu davayı tarihteki ünlü Yüzbaşı Dreyfus davasına benzettiklerini belirtti. Erkek, \" Yüzbaşı Dreyfus da çok haksız bir şekilde ağır ithamlarla yargılanmıştı. Ama sonuçta hakikat ortaya çıktı ve aklandı. Enis Berberoğlu suçsuzdur. Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden birisidir. Ve şu anda milletvekilidir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Bu karar ile baştaki ağır iddiaların, özellikle casusluk iddiasının çöktüğünü de özellikle de vurgulamak istiyorum. Sonuç olarak, bu yargılamaların sonucunda Enis Berberoğlu\'nun beraat edeceğini inancımız da tamdır. Her şeye rağmen yargının üzerindeki ağır baskıları bilmemize rağmen, adalete sonuna kadar güvenmek, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürmek zorundayız diyorum\" dedi.







AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün ise \"Mahkeme, Enis Berberoğlu hakkındaki, en kabul edilemez, en çok vicdanları yaralayan savcılık iddialarının tamamını reddetti. Birinci başlık bu. Ne diyordu savcılık? Enis Berberoğlu casusluk yapmıştır ve Enis Berberoğlu terör örgütüne yardım etmiştir, onun çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bugün Bölge Adliye Mahkemesi iki suçlamayı da reddetti. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla bu karar aslında tamamen vicdanları rahatlatan, adalete uygun olan ve içimize sinen bir karar olmamakla birlikte kötünün iyisidir diyebiliriz. Ne olmalıydı? Ne olsaydı adil olurdu. Olması gereken hiç kuşkusuz Enis Berberoğlu\'nun beraat etmeseydi. Şimdi dosyada karar ve dosya içeriği alenileştiği için ileride göreceksiniz yargılama aşamasında Enis Berberoğlu\'nun masumiyeti gün gibi ortaya çıkmıştır. Güneşin doğması gibi doğmuştur. Ama maalesef mahkeme beraat kararı vermemiştir. Ve doğal olarak tahliye kararı da verememiştir. Tahliye kararının da verilmemesinin gerekçeleri arasında başka bir dosyadan yargılanıyor olması var ki, o dosyada da zaten tutuksuzdur. Dolayısıyla şöyle bağlayabiliriz aslında her şey ortaya çıkmıştır. Enis Berberoğlu üzerine atılı suçları işlememiştir. Üzerine atılı olan iftiralardan, özellikle vatana-millete karşı, casusluk, terör örgütü doğrultusunda çıkarlarına hizmet etme gibi en rahatsız edici, en çok reddettiğimiz suçlamalardan aklanmıştır. Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun. Biz tahliye için öncelikle 3. Ceza Dairesi\'ne başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay\'a gidecek. Burada bir sonuç alamazsak Yargıtay\'dan da tahliye yönünde isteklerimiz devam edecek\" dedi.



Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Ancak şiddetle, sizin vasıtanızla Anayasa Mahkemesine de buradan artık bizim dosyamızın bir an önce ele alınması gerektiğini duyurmak istiyorum. Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi\'nin daha önce aldığı bir karara rağmen verilmiş bir karardır. Yani Anayasa Mahkemesi de yok sayılarak verilmiş bir karardır. Anayasa Mahkemesi\'nin daha önce Erdem Gül - Can Dündar dosyasının da verdiği hak ihlali kararı yok sayılmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi\'nin bu davranışı görmezden gelmesini anlamak mümkün değildir. Anayasanın hak ihlalini görmezden gelmesi mümkün değildir. Biz bugün tahliye olmasını istiyorduk\"



Bir gazetecinin \'itiraz edeceksiniz ama bu şartlarda ne kadar daha cezaevinde kalacak\' sorusuna avukat Ergün “Bugün çıkması lazım. İtiraz üzerine bugün çıkması lazım\" şeklinde cevap verdi.





\"BURUK BİR SEVİNÇ OLDU\"



Oya Berberoğlu da yaptığı açıklamada, \"Buruk bir sevinç oldu. Ama tamamına en kısa süre ulaşacağına inanıyorum. Bir an önce Enis\'in tahliye edilmesini bekliyorum. En güzeli avukatımızda anlattı, o vicdanlarda yaraydı gerçekten. Enis\'in casus, terör örgütüne yardım falan suç isnatları çöktü, bitti. Yoktu öyle bir şey zaten. Ona sevindik. En azından üzerimizdeki o manevi yük kalkmış oldu. . Adalete güveniyorum Enis\'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum\" dedi.