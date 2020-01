(Görüntülü Haber) Berat Albayrak: Bir elinde taş bir elinde sopa dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz (1)

\"BU OKULUMUZDA BAŞARILI OLAN TÜM KARDEŞLERİMİZE LİSE SONRASI İSTİHDAM, YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA MASTER VE DOKTORA SÜREÇLERİ BOYUNCA HER TÜRLÜ DESTEĞİ, HER İKİ BAKANLIK OLARAK VERMEK İÇİN SÖZ VERİYORUZ\" ANKARA (DHA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye\'yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Tam buradaki gibi gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz\" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin açılış töreninde konuştu. \"13 MİLYARDAN FAZLASINI MESLEK EĞİTİME AYIRIYORUZ\" Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mesleki eğitime verilen desteğe değinerek, \"Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bütçesi yaklaşık 85 milyar lira. Bu bütçenin içerisinde 13 milyardan fazlasını meslek eğitime ayırıyoruz. Mesleki eğitime önem veriyoruz genel eğitimi de ihmal etmiyoruz\" dedi. \"TÜRKİYE\'DE BİR EKSİĞİMİZ VAR. YETİŞMİŞ İNSAN İŞ GÜCÜ\" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: \"Enerjide dışa bağlılığı bitirmek için gece gündüz çalışacağız. Gayret bizden, tevrik Allahtan demiş büyükler. Bu adımlar Türkiye\'yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli noktaya taşıyacak. Biz biliyoruz ki bu politikalarımızın başarılı olması ile bir merkez haline geleceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği rüzgar trübinleri, güneş panelleri dünyanın her yerinde kullanılacak. Türkiye\'de bir eksiğimiz var. Yetişmiş insan iş gücü. Uzman personel, mühendis işçi ihtiyacı ile önemli bir sürecin arifesindeyiz. Hedeflerimiz büyük. Bu kutsal amaçlar için alın terinin yanında akıl terini de ortaya koyacak dünyaya meydan okuyacak yeni encezerilere ihtiyacımız var. BU OKULUMUZDA BAŞARILI OLAN TÜM KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEK İÇİN SÖZ VERİYORUZ Sizler kahraman olma idealinde olmazsanız, bu ülkenin de bu alanlarda da başarı hikayesi olmayacak. Dünya çok büyük bir değişimin arifesinden geçiyor. Dünyada ekonomik üstünlüğü sadece sanayi gücü belirlemiyor. Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan yatırımlar, son birkaç yılda asırlık firmaları geçmeye başladı. Bilgi teknolojilerinde atacağımız her bir adım eşsiz bir avantaj sağlama fırsatı sunuyor. Türkiye\'nin gerçek bir başarı potansiyeli olan bu alanda sizlere imkanlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize lise sonrası istihdam, yurtiçi ve yurtdışında master ve doktora süreçleri boyunca her türlü desteği, her iki bakanlık olarak vermek için söz veriyoruz. TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜ İSE NÜFUSUN YARISINI OLUŞTURAN 30\'UN ALTINDAKİ GENÇ NÜFUS Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde genç nüfus hızla azalıyor. Türkiye\'nin en büyük itici gücü ise nüfusun yarısını oluşturan 30\'un altındaki genç nüfus. BİZE DAYATILANLARI DEĞİL, KENDİ DEĞERLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMALIYIZ Bilgi erişimin kolay ama gerçek bilgi erişimin zor olduğu bu dönemde doğru bilgiyi aramak zorundayız. Bize dayatılanları değil, kendi değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Her ne yapıyorsanız o alanda en iyi olmak için elinizden gelenin en fazlasını yapmak zorundasınız. Sizlerden büyük beklentileri olan 80 milyonun sorumluluğunu her daim omuzlarınızda hissetmek zorundasınız. BİR ELİNDE TAŞ BİR ELİNDE SOPA DIŞ GÜÇLERE MAŞA OLMUŞ BİR GENÇLİK İSTEMİYORUZ Türkiye\'yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Tam buradaki gibi gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz. TEKNİK LİSE EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK İSTİYORUZ İyi yetişmiş ara eleman eksikliği ve bunu telafi etmek için teknik lise eksikliğini gidermek istiyoruz. Farklı şehirlerde de müstesna okulumuz gibi benzer yatırımları da yapmaya başlayacağız. Maden teknolojileri alanında da Tüm Türkiye\'de yaklaşık 12 lisemiz ile ilgili protokolünü imzaladık. Eğitime başladılar. Sadece bina değil, içini kaliteli bir şekilde donatmamız lazım ki o anlamda da rakipsiz olmalı. Türkiye\'de ilk dünyada sayılı müstesna bir kurumu olan bu kurumun hayırlı olmasını diliyor okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.\"